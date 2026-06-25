Esta obra contempla pavimentación, desazolve y adecuaciones viales que mejorarán la conectividad entre colonias, beneficiando a más de 10,000 habitantes

Inicio / Nuevo León / Inicia Oyervides segunda etapa de obra vial y pluvial en Juárez

Con el objetivo de resolver problemas de movilidad y reforzar la infraestructura pluvial en la zona oriente del municipio, la alcaldesa de Juárez, Mónica Oyervides inició la segunda etapa de construcción de la calle Cuco Sánchez.

Esta obra contempla pavimentación, desazolve y adecuaciones viales que mejorarán la conectividad entre colonias, beneficiando directamente a más de 10 mil habitantes de sectores como Las Quintas, Praderas del Oriente, Hacienda La Escondida, Privadas Los Ébanos y Bosques del Seminario.

Luego de los resultados obtenidos con la primera etapa, donde hace poco más de un año se construyó un cajón pluvial para encauzar adecuadamente los escurrimientos, el gobierno municipal avanza en la consolidación de una solución integral que ha demostrado su eficacia durante las recientes lluvias.

Aunado a esto, las labores de desazolve proyectadas permitirán incrementar la eficiencia del sistema pluvial y reducir riesgos por acumulación de agua.

“Hoy damos arranque a la construcción y pavimentación de la calle Cuco Sánchez, desde la avenida Agustín Lara hasta la avenida San Simón. Esta obra nos va a garantizar una alternativa vial, pero principalmente brindará vialidades dignas y seguras para todas las familias”, expresó la presidenta municipal.

La intervención contempla la colocación de carpeta asfáltica de cuatro centímetros de espesor sobre una superficie de más de 2 mil 300 metros cuadrados.

Por su parte, el Secretario de Infraestructura y Obras Públicas, César García Cavazos, informó que la sección de la vialidad será variable para permitir la ampliación de distintos tramos y mejorar la circulación vehicular.

Asimismo, el funcionario detalló que los trabajos incluyen la adecuación de accesos a calles contiguas, renivelación de drenaje sanitario y señalización horizontal.

Una vez concluida, la obra ofrecerá una vialidad completamente nueva, transformando las condiciones de acceso y tránsito para las miles de personas que diariamente se desplazan por este sector de Juárez.