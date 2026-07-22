Matamoros inicia obra hidráulica y atiende peticiones vecinales

La obra contempla 388 metros lineales de tubería hidráulica para mejorar el suministro de agua potable y 317 metros lineales de tubería sanitaria

El alcalde Beto Granados puso en marcha una obra de rehabilitación de la red de agua potable y drenaje sanitario en la colonia Doctores y encabezó una nueva jornada del programa “Tu Voz Transforma” en el fraccionamiento Los Presidentes, donde atendió de manera directa las solicitudes de la ciudadanía.

Como parte de su agenda de trabajo, el presidente municipal dio el banderazo a la rehabilitación de la red de agua potable y drenaje sanitario sobre la avenida División del Norte, entre Río Guayalejo y Roberto Koch, en la colonia Doctores.

La obra contempla la instalación de 388 metros lineales de tubería PVC hidráulica para mejorar el suministro de agua potable y 317 metros lineales de tubería sanitaria para optimizar el sistema de drenaje, en beneficio de alrededor de 300 habitantes.

Los trabajos incluyen excavación de zanjas, instalación de tuberías de distintos diámetros, colocación de válvulas tipo mariposa, construcción de cajas de operación, tomas domiciliarias, descargas sanitarias e interconexión con la infraestructura existente.

Estas acciones forman parte del programa FAISMUN 2026, orientado al fortalecimiento de la infraestructura básica del municipio.

"Esta mañana regresamos a esta colonia Doctores para hacerle justicia a todos sus habitantes. Después de muchos gobiernos que solo prometieron y no cumplieron, hoy nuestra administración da inicio con los trabajos de rehabilitación del drenaje sanitario de esta avenida División del Norte.", expresó.

De manera paralela, Beto Granados encabezó una jornada del programa “Tu Voz Transforma” en el fraccionamiento Los Presidentes, donde dialogó con vecinas y vecinos en la Escuela Telesecundaria José Emilio Pacheco Berny, quienes plantearon las principales necesidades del sector.

Como resultado del encuentro, el alcalde asumió compromisos para construir andadores en el parque principal del fraccionamiento a partir de mediados de agosto, realizar trabajos de bacheo, dar mantenimiento al sistema de alumbrado público e instalar nuevas luminarias en las vialidades principales.

Anuncian nuevas acciones para escuelas y espacios públicos

En materia educativa, el edil destacó la construcción de una banqueta en el Jardín de Niños Rodolfo Torre Cantú y una barda perimetral en la Escuela Primaria Ernesto Gutiérrez González, obras ya concluidas en beneficio de la comunidad escolar.

Además, anunció la próxima construcción de un aula en la Escuela Telesecundaria José Emilio Pacheco Berny, sede del encuentro ciudadano.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Matamoros fortalece su estrategia de atención integral al combinar obra pública con participación ciudadana para mejorar las condiciones de vida en las colonias.