Intensifican labores para apagar incendio en Sierra de Santiago

“No hay de qué preocuparse en el tema población. Todavía no está cerca ni siquiera de donde hay gente. Si está cerca de unas cabañas, ya se protegió y se limpió; no va a llegar hasta allá. A Nuevo León le pido paciencia, como no es de peligro. Les quiero decir que se va a controlar, de hecho, ya está controlado”, declaró Samuel García