Investigarían entorno familiar de niños sustraídos de guardería

Tras los hechos, el Centro Infantil Arnold Gesell emitió un comunicado en el que aseguró que el caso corresponde a un conflicto familiar ajeno a la institución

Tras la localización con vida de los cuates Hari y Kali, de 2 años, quienes fueron sustraídos de una guardería en San Nicolás por su padre, quien vive en situación de calle, se realizaría una investigación para conocer las condiciones en las que actualmente viven los menores con su madre, como parte de los protocolos de protección a la infancia.

De acuerdo con una fuente, el DIF Nuevo León llevaría a cabo una valoración del entorno familiar de los niños, mientras continúan las investigaciones por la presunta sustracción cometida por su padre.

Como parte de las diligencias, la dependencia estatal también difundió en sus redes sociales las fichas de búsqueda con el propósito de localizar a otros integrantes de la familia y revisar el entorno en el que viven los niños.

El hombre, de 31 años, presuntamente viajaba con los dos menores rumbo al Estado de México, entidad de donde es originario.

Gemelos fueron localizados sanos y salvos en Coahuila

Las horas de angustia para Andrea Reyna, madre de los pequeños, concluyeron la tarde del miércoles, cuando la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó que Hari y Kali fueron encontrados sanos y salvos en Saltillo, Coahuila.

Durante el operativo también fue detenido un hombre de 31 años, cuya identidad no fue revelada oficialmente, aunque presuntamente se trata de Kemish Epah Flores Nevárez, padre de los niños, quien será puesto a disposición de las autoridades mientras se define su situación jurídica.

La Fiscalía de Coahuila inició el procedimiento de colaboración con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para el traslado de los menores y dar continuidad a la carpeta de investigación por el presunto delito de sustracción de personas.

Los gemelos eran buscados desde el martes, luego de que su madre denunciara que fueron retirados sin autorización del Centro Infantil Arnold Gesell, ubicado en la colonia Hacienda de Santo Domingo, en San Nicolás.

Según la denuncia, el presunto responsable es el padre de los menores, quien vive en situación de calle y trabaja como malabarista en cruceros del centro de Monterrey.

Guardería afirma que se trata de un conflicto familiar

Tras los hechos, el Centro Infantil Arnold Gesell emitió un comunicado en el que aseguró que el caso corresponde a un conflicto familiar ajeno a la institución y afirmó que colaboró desde el primer momento con las autoridades.

"Desde el primer momento colaboramos plenamente con las autoridades competentes, proporcionando toda la información que fue requerida", señaló la estancia infantil.

La institución sostuvo que actuó conforme al marco legal aplicable y a los protocolos establecidos para este tipo de situaciones, además de indicar que, por respeto a la privacidad de los menores y al desarrollo de las investigaciones, no emitirá más comentarios sobre el caso.