Invierten $26 millones en centro comunitario Santa Isabel

Este proyecto refleja el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, que sumaron esfuerzos para transformar la calidad de vida de las familias

Con el objetivo de crear una comunidad para acercar oportunidades de desarrollo y atención a las familias de Juárez, el gobernador Samuel García inauguró este lunes el nuevo Centro Comunitario Santa Isabel, en el que se invirtieron $26 millones de manera conjunta.

En compañía de la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, el mandatario estatal destacó que este espacio se edificó con una inversión conjunta entre la administración estatal y municipal para ofrecer actividades como apoyo escolar, talleres y espacios recreativos para niñas, niños y jóvenes.

Este proyecto refleja el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, debido a que el gobernador mencionó que tanto la Federación como el Estado y el Municipio sumaron esfuerzos para transformar la calidad de vida de las familias al responder a sus necesidades.

"Tanto Félix como Mónica han hecho un gran trabajo con Juárez y cuando trabajamos juntos, gobierno federal, estatal y municipal, ahí están los resultados. Cuando se trabaja coordinado y se trabaja con ganas de ayudar a la gente, ahí está Juárez como uno de varios ejemplos.

"Vamos a ir a inaugurar el centro comunitario de Juárez, Santa Isabel. Es un proyecto conjunto. Llega en muy buen momento porque ahorita los chiquillos andan de vacaciones, van a tener aquí canto, apoyo escolar, que mejoren las matemáticas, que mejoren el español", señaló García Sepúlveda.

Resaltan inversión conjunta de $26 millones para espacio comunitario

Por su parte, la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, dio a conocer que la inversión conjunta de $26 millones de pesos del Estado y el municipio ofrecerá talleres gratuitos, actividades deportivas, culturales, tecnológicas y de capacitación para el trabajo.

Su objetivo será impulsar el talento y generar nuevas oportunidades de ingreso para las familias de Nuevo León.

"Hoy tenemos un lugar nuevo, pero no nada más es un edificio, sino es una puerta a abierta para toda la comunidad. El centro comunitario Santa Isabel se levantó en un terreno de más de 4000 m² con una inversión de 26 millones de pesos que se pusieron entre el municipio y el estado. Pero lo que aquí se ha construido no se mide ni en metros ni en pesos. Se va a medir en lo que va a pasar aquí adentro. Aquí una niña va a poder aprender y tomar un taller de música. Un joven va a aprender sobre la tecnología, practicar algún deporte. Aquí una mujer va a poder aprender un oficio y convertirlo con el tiempo en un ingreso extra para su familia.

"Actualmente en Nuevo León ya contamos con más de 40 centros comunitarios en donde se ofrecen más de 300 talleres gratuitos. Hay actividades educativas, tecnológicas, artísticas, culturales, deportivas y talleres para aprender oficios, opciones que son para toda la familia. Espero que este centro a partir de hoy sea una segunda casa para todas y todos ustedes", apuntó Rodríguez Cantú.

Por su parte, la alcaldesa Mónica Oyervides agradeció a la administración estatal por brindar apoyo al municipio de Juárez, al señalar que "cuando se trabaja en equipo se hacen grandes cosas". También destacó que esta apertura impulsa la convivencia comunitaria.

Por su parte, el secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia, agradeció el trabajo conjunto, al enfatizar que este espacio brindará servicios médicos, atención psicológica y campañas de vacunación.