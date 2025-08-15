Inaugura HCMF planta en Ramos Arizpe; invierten MXM$328 millones

Con una inversión de $16 millones de dólares (aproximadamente $328 millones de pesos), la empresa taiwanesa HCMF inauguró su nueva planta en el Parque Industrial Santa María, fortaleciendo la presencia del sector automotriz en la región Sureste de Coahuila y consolidando la confianza de capital extranjero en el estado.

El acto fue encabezado por el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas; el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino; el secretario de Economía estatal, Luis Elías Olivares Martínez; la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso local, Luz Elena Morales Núñez; así como la secretaria del trabajo Nazira Zogbi Castro y el presidente de HCMF Norteamérica, Jeffrey Hsi, junto a otros directivos de la compañía.

La planta se especializará en la fabricación de equipos de transporte, principalmente techos solares y corredizos, con altos estándares internacionales de calidad. Este proyecto no solo generará empleos directos e indirectos, sino que también impulsará la cadena de valor que abastece a fabricantes de vehículos en Norteamérica.

Durante la inauguración, se resaltó que HCMF fue fundada en 1961 en Taiwán y ha consolidado operaciones en Asia, Europa y América. La apertura en Coahuila permitirá atender la creciente demanda del mercado automotriz y fortalecer la estrategia de expansión global de la compañía.

El evento incluyó el corte de listón, la firma simbólica de quemacocos y un recorrido por las nuevas instalaciones.

Posteriormente, se llevó a cabo una reunión privada entre directivos y autoridades para definir proyectos que impulsen el desarrollo económico y refuercen la posición de Coahuila como líder nacional en atracción de inversiones y manufactura automotriz.





