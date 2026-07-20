Invita Nuevo León a usar el nuevo Puente Capullos

La estructura conecta el Distrito Infantil con el Parque del Agua y el río La Silla, además de ofrecer una ruta más segura para peatones y ciclistas

El Gobierno de Nuevo León invitó a aprovechar el recién inaugurado Puente Capullos como una opción de movilidad y recreo en la zona del río La Silla, en Guadalupe.

La obra, además de conectar al Distrito Infantil, también se enlaza con el nuevo Parque del Agua y el andador natural del cauce.

A través de un comunicado, el Ejecutivo destacó que los vecinos poco a poco han adoptado el puente como parte de sus recorridos para ejercitarse.

“La verdad me parece muy funcional, yo todos los días asisto aquí al parque para caminar con el perro y damos una vuelta por el Parque del Agua, entonces el puente nos ayuda mucho a conectarnos de un punto a otro”, destacó Irene Velázquez citada por la autoridad.

Así mismo, la estructura fue destacada como un avance en movilidad al representar una ruta segura para ciclistas.

“Es muy bueno porque gracias a ello no tenemos que irnos por la avenida, es un poquito más seguro para los que andamos en bici, ya que por la avenida corremos riesgo”, aseguró Jaquelín Jiménez.

Inaugurado el pasado 31 de mayo, el Puente Capullos forma parte de las obras pensadas como legado tras el Mundial de Futbol.

“Estamos haciendo primer mundo, aquí en Guadalupe, no tengo ninguna duda porque a este parque hemos tenido oportunidad de ir de giras internacionales de inversión, fuimos a Corea, Japón, a Suecia, a Holanda y tienen, por supuesto, parques hermosos, pero ya quisieran tener un río vivo y limpio como el río La Silla”, declaró el gobernador Samuel García durante el corte de listón.

En total, además del cauce, la obra forma parte de un corredor recreativo integrado por el Zoológico La Pastora, el Distrito Infantil y el Estadio de los Rayados.