Tamaulipas

Omar Maso invita a extranjeros a registrar familia ante la ley

Además de la invitación, aseguró que recibirán el mismo apoyo que las familias mexicanas al realizar el trámite sin importar el lugar de origen

  • 09
  • Marzo
    2026

El oficial del Registro Civil en Matamoros, Omar Maso Quintana, informó que recientemente una familia originaria de Ucrania acudió a registrar a su bebé nacido en esta ciudad, aprovechando este caso para invitar a personas extranjeras que se encuentren en una situación similar a realizar el trámite sin temor.

Registro Civil invita a extranjeros a registrar a sus hijos

Señaló que cualquier pareja extranjera que tenga hijos nacidos en Matamoros puede acudir al Registro Civil para realizar el registro correspondiente, asegurando que recibirán el mismo apoyo que las familias mexicanas.

¿Qué requisitos se necesitan para registrar a un bebé?

Explicó que entre los requisitos principales se encuentra presentar una identificación oficial, el acta de nacimiento de los padres —de preferencia apostillada si su país forma parte de los tratados internacionales con México— y el certificado de nacido vivo del menor, documento que es otorgado por la Secretaría de Salud.

Matamoros se mantiene como ciudad de apoyo para migrantes

El funcionario destacó la importancia de que las personas extranjeras se sientan respaldadas por la ciudad, ya que Matamoros se ha consolidado como una ciudad santuario para migrantes.

Agregó que muchos migrantes que originalmente buscaban llegar a EUA actualmente están optando por permanecer en Matamoros, donde pueden encontrar apoyo para realizar diversos trámites, incluido el registro de nacimiento de sus hijos.


