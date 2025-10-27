Invitan a conocer leyendas y peligros del Horno 3

Este 1 y 2 de Noviembre, prepárese, porque el espíritu de los hombres del acero que trabajaron en Fundidora vuelve durante dos noches para contarle sus historias, entre tuberías de acero, laberintos y pasajes ocultos.

Las leyendas paranormales que aún habitan lo estarán esperando en el Museo del Acero Horno 3.

La jefa de Atención al Visitante, Martha Piñeyro, informó que habrá recorridos para que Usted viva una experiencia única donde historia y misterio se entrelazan para dar vida al patrimonio industrial y cultural de la Antigua Maestranza.

"Visita nocturna "Leyenda, Peligros y Máquinas" vuelve, después de algunos años esta experiencia, en la que buscamos de alguna manera ofrecer una visita diferente, lo primero es que va a ser de noche en lugar de día, y nos vamos a enfocar en temas que tienen que ver con patrimonio, historias, con toda esa parte colectiva de lo que se cree que sucedía dentro de Fundidora en los años en que estuvo trabajando", expresó.

Es una logística atractiva para que usted lo sienta.

"Tenemos cinco recorridos diarios, a partir de las 8 de la noche, el recorrido dura aproximadamente una hora, y es un recorrido caracterizado por personas que nos van a llevar a lo que era trabajar aquí, a los peligros, a las ideas de si hay o no leyendas, mitos, fantasmas, pero lo que buscamos es rescatar y darle relevancia a la parte histórica y de la importancia de Fundidora en el conocimiento colectivo de los ciudadanos", detalló.

El boleto cuesta 300 pesos, y el recorrido termina con degustación de platillos mexicanos y un coctel.

Se caerán algunos mitos.

"Lo primero es desmitificar esa idea de que "aquí debe estar lleno de fantasmas porque aquí moría gente todos los días", no, la realidad es que sí era un trabajo muy peligroso, obviamente había muchos riesgos en Fundidora, y hubo accidentes que todos recordarán todavía, muy lamentables, pero no era la cotidianeidad, más bien es justo ese proceso entre un suceso y la leyenda que se desprende de ella", aclaró.

Más información en las redes sociales de Museo del Acero Horno 3.

Recuerde: "Leyendas, Peligros y Máquinas" lo estará esperando.

Comentarios