Nuevo León

En Nuevo León, recordarán con libro a Mujeres del México Antiguo

El Paseo de la Mujer Mexicana y el Museo de Historia Mexicana invitan a la presentación del libro Mujeres célebres del México antiguo

  • 30
  • Agosto
    2025

El Paseo de la Mujer Mexicana y el Museo de Historia Mexicana invitan a la presentación del libro Mujeres célebres del México antiguo, una obra que busca resignificar la función social, política y cultural de las mujeres en los años previos y posteriores a la llegada de los españoles (1519-1521).

El evento se llevará a cabo el miércoles 3 de septiembre a las 19:30 horas en el Auditorio del Museo de Historia Mexicana, con entrada gratuita.

La publicación, editada por Fundación México Monterrey 2010, A.C. y el Fondo Editorial de Nuevo León, reúne textos académicos, relatos de ficción e ilustraciones que dan vida a figuras femeninas fundamentales de la historia prehispánica.

La presentación estará a cargo de las escritoras María de Alva y Blanca López de Mariscal, con la moderación de Liliana Melo de Sada, presidenta del Paseo de la Mujer Mexicana.

En el prólogo, Melo de Sada subraya que el libro destaca a mujeres que ejercieron un papel político y social relevante en el México prehispánico, al gobernar, transmitir linajes y participar activamente en la vida cultural y económica. La obra busca impulsar la investigación y motivar a nuevas generaciones a valorar ese legado.

Las autoras Mónica Castellanos, María de Alva, Gabriela Riveros y Sofía Segovia, acompañadas por las ilustraciones de Gabriela Cantú Westendarp, ofrecen relatos basados en investigación y ficción que acercan al público a estas figuras con respeto y creatividad. López de Mariscal aporta un capítulo académico sobre las mujeres del noreste y un relato sobre la conquista, mientras que Denise Carpinteyro complementa con breves biografías.

Entre los personajes abordados se encuentran mujeres mayas y mixtecas, la gobernante Atotoztli, la reina Yohk Ik’nal y su hija Sak K’uk’, Zazil Há, la princesa 6 Mono, Malintzin, Tecuichpo —conocida como Isabel Moctezuma— y la enigmática Joven de Amajac.

Con Mujeres célebres del México antiguo se busca inspirar a niñas, niños, jóvenes y adultos a reconocer la trascendencia femenina en la construcción de la historia, promoviendo el respeto y la dignificación de su papel en la sociedad.


