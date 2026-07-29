KIA producirá primer auto 100% eléctrico en planta Pesquería, NL

Esto significa una ampliación de las posibilidades de producción automotriz, y es consecuente con el objetivo de aumentar el contenido nacional

KIA anunció que el primer vehículo 100% eléctrico en México se fabricará en Nuevo León, por lo que se invertirá una cantidad de $649 millones de dólares para ampliar su planta en Pesquería.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario Marcelo Ebrard mencionó que la producción de este automóvil iniciará el próximo 4 de agosto en la planta automotriz, el cual, por el momento, solo se produce en Corea del Sur.

"Van a iniciar la producción de un vehículo que actualmente se hace en Corea, ahora se hará en México. Esa línea de producción

arranca el día 4 de agosto en las instalaciones que tienen en Pesquería Nuevo León".

Ebrard Casaubon afirmó que esta es "una muy buena noticia" debido a que se proyecta la creación de 500 nuevos empleos para el año en curso, y 1,500 empleos directos más para los siguientes cuatro años.

"Es una gran noticia porque nos permite producir en México un vehículo eléctrico y con una serie de características muy avanzadas, muy competitivo".

Se trata del modelo KIA EV3, primer auto eléctrico que se ensamblará en México

Por su parte, el director comercial de Kia México, Horacio Chávez, afirmó que se trata del modelo Kia EV3, el primer vehículo 100% eléctrico que se producirá y comercializará en México.

“El Kia EV3 será orgullosamente hecho en México y representa una nueva generación de movilidad diseñada para responder a las necesidades de las familias mexicanas”, dijo Chávez.

Afirmó que la combinación de la infraestructura industrial, cadena de proveedores y talento nacional representa una nueva etapa de movilidad adaptada a las familias mexicanas.

Esta inversión fue pactada por el gobernador Samuel García durante su gira de trabajo por Asia, donde, a través de un proyecto de expansión, se buscará mejorar la capacidad productiva.

En una entrevista exclusiva brindada para El Horizonte, el mandatario estatal afirmó que la instalación de la armadora en la entidad generó un impacto importante debido a que generó el crecimiento de municipios como Pesquería, Apodaca y alrededores.

Invertirá KIA $600 mdd en NL para expandir operaciones

La armadora de autos KIA y su red de proveedores anunciaron una inversión de $600 millones de dólares en Nuevo León para ampliar sus operaciones en la planta de Pesquería.