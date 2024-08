La Huasteca ya no tendría carretera, solo un camino rural

La carretera de 17 kilómetros que durante décadas existió en el interior de la Huasteca, pero que fue destruida por el paso de la tormenta tropical Alberto, podría nunca volver a construirse, pues en su lugar se perfila habilitar sólo un camino rural.

Y es que ni el estado ni la federación contemplan reconstruir la vía pues no tienen dudas que otra tormenta la destruiría, y, el primero, considera que sería “dinero tirado a la basura”.

También se antoja difícil que el municipio encabezado por Jesús Nava la reconstruya pues, para empezar, el área de comunicación indicó que no emitirían comentarios del tema.

Además, una obra de esta naturaleza, indicaron expertos, necesariamente demanda la colaboración del estado o federación.

Hoy se cumplen dos meses de que la tormenta tropical “Alberto” azotó Nuevo León y, entre tantos daños, arrasó con la carretera, caminos, casas e instalaciones de Servicios y Agua y Drenaje (AyD) que estaban dentro de la Huasteca, en Santa Catarina.

En entrevista con El Horizonte, el secretario de Movilidad y Planeación Urbana estatal, Hernán Villarreal, afirmó que “ahorita” no tienen contemplado reconstruir la carretera y que incluso no saben quién haría en camino rural.

Sin embargo, señaló que la decisión final la tomarán al concluir las pláticas que están en curso entre el estado, municipio y dependencias federales como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) que es la que tiene la custodia del sitio.

“Lo que sí estamos viendo es que haya paso a las vecindades con un camino más rural, que haya conexión, necesitamos que haya paso para atrás de la presa Rompepicos.

“A lo mejor, como te decía, (optaremos) por un camino más de terracería, de otra forma sería tirar el dinero porque el agua se lo va a llevar otra vez.

“Estamos viendo que haya conectividad, no necesariamente pavimentada, porque ya nos dimos cuenta de que la naturaleza no respeta y para tratar de no ir en contra de la naturaleza, estamos analizando qué se puede hacer, que haya conectividad sin meterle cosas que luego se vayan a destruir”, dijo Hernán Villarreal.

En tanto, el delegado de la Conanp, Edgardo Sadot Ortiz, también dijo a El Horizonte que ve muy difícil volver a autorizar una carretera en la zona porque incluso la normativa ni siquiera lo permite y desconoce quién la autorizó en el pasado.

Señaló que la dependencia sólo autorizará en la zona un “camino rústico” que no tenga pavimentación, iluminación ni señalamientos.

“Así como estaba con carretera y todo yo lo veo un tanto cuánto difícil y habría que buscar temas alternativos para poder dar una respuesta a las necesidades que tenemos al día.

“Lo que yo creo que sería conveniente es un camino tipo rural, rústico; hay que considerar que (la tormenta tropical

“Alberto”) no es un evento que ya vino y es único, hay que tomar en cuenta que van a venir otros huracanes y va a pasar lo mismo. Entonces ¿qué tanto convendría poner recursos?, que no van a ser de Conanp, pero como quiera siguen siendo de los mexicanos, a una obra con las características que ya platiqué”

“Un camino rústico rural, habría que preguntar la definición exacta a los colegas de comunicaciones y transportes, yo me refería a un camino de terracería, sin pavimentación y señalamientos, pudiera ser, es lo que creo que técnicamente es lo más conveniente”, señaló el funcionario.

El Horizonte publicó el pasado viernes que, a dos meses de la tormenta, los caminos de la Huasteca siguen totalmente destruidos y que sólo se ha habilitado una terracería para ingresar.

La parte de la entrada la habilitó el estado y el municipio, pero el resto lo han hecho los mismos habitantes pues de 17 kilómetros si acaso sólo quedó uno y medio.

Los caminos llevan directo al peligro pues entre estos y el lecho hay hasta tres metros de profundidad y las rampas “hechizas” de los caminos están muy pronunciadas.

“Ahorita el Estado no tiene contemplado hacerlo, pero hemos estado ayudado a que las comunidades están conectadas, eso sí, ahorita que fuiste ahí pudiste entrar batallando con caminos, pero después de la tormenta Alberto no se podía ni entrar ahí, eran piedrotas y cosas que impedía el paso”, dijo Villarreal Rodríguez.

TAMBIÉN CON LAS VIVIENDAS

El delegado de Conanp afirmó que el mismo criterio de la carretera lo seguirán con las viviendas irregulares pues se coordinarán con el municipio para ya no permitir las que están invadiendo el cauce federal.

A las que se las llevó el agua, dijo el delegado, Edgardo Ortiz, es porque estaban invadiendo zona federal por lo que pedirán al municipio de Santa Catarina que ya no expida los permisos de construcción.

El funcionario afirmó que se desconoce cuántas viviendas irregulares hay en la zona.

“Hemos platicado con el estado, con Conagua y con el municipio de Santa Catarina, entonces hay que considerar también que muchas de estas construcciones se hicieron de manera irregular, sin permiso de nadie y en su momento se taparon cauces naturales de arroyos y ríos, entonces, así como reconstruir, así como estaba habría no lo creo”, dijo Ortiz.

El municipio solo reconoce como asentamientos regulares al ejido Nogales y Los Horcones.





