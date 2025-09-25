Cerrar X
Nuevo León

La Pastora informa estado de salud de osezna rescatada

El zoológico informó que desde hace dos años, la PROFEPA llevó al pequeño animal para que se le atendiera de forma adecuada

  • 25
  • Septiembre
    2025

A través de redes sociales, el Zoológico la Pastora informó que cuentan con la custodia de una osa rescatada desde hace dos años.

Este comunicado se emitió después de que en redes sociales se difundiera un video en el que se muestra como la pequeña osa se encuentra recostada en un rincón de la jaula.

El zoológico informó que este ejemplar es una hembra que sufre de enfermedades graves y irreversibles como una infección bacteriana, problemas renales y hepáticos, así como en las patas.

Detallaron que entre los cuidados brindados a la osa se le suministra medicamentos para controlar el dolor y monitoreo constante en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

G1qWznvW0AA-NZ0.jpg

Además, aseguraron que diversos especialistas revaluaran su estado de salud para brindarle la mejor opción. 

Mariana Rodríguez se pronuncia

A través de redes sociales, la primera dama de Nuevo León, Mariana Rodríguez, afirmó que el ejemplar de oso negro americano, que se encuentra en el Zoológico "La Pastora", sufre de leptospirosis. 

Rodríguez mencionó que agentes de la Secretaría del Medio Ambiente ya se encuentran  en el lugar para revisar a la osezna. 

Afirmó que PROFEPA es la única que tiene la responsabilidad de si se la brinda más tratamiento o se opta por dormir al ejempliar. Sin embargo, resaltó que este tipo de condiciones se reavivan dependiendo de las condiciones meteorológicas.

"Hay épocas en donde el hongo de la piel se le activa de una manera mucho más agresiva y se ve como en el video, pero los doctores nos dicen que si come, que se hidrata, que evacúa y duerme bien" explicó.

Además, mencionó que el zoológico no puede intervenir sin la autorización de la PROFEPA.


