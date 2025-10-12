Lanza Mijes llamado para apoyar a familias afectadas en Veracruz

El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, hizo un llamado urgente para solidarizarse con las familias de Veracruz que resultaron afectadas por las lluvias torrenciales registradas durante los últimos días.

En un gesto de empatía y unión, la Cuarta Transformación se sumará a los esfuerzos para hacer llegar ayuda a quien más lo necesitan.

Es por ello que, el DIF Municipal, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Dirección de Protección y Bienestar Animal se convertirán en centros de acopio oficiales, para recibir los víveres e insumos de primera necesidad tanto para las familias como para los animales afectados por las inundaciones.

El edil municipal señaló que Escobedo demostró en diversas ocasiones su capacidad de respuesta solidaria ante los desastres naturales fuera del estado, por lo que instó a la ciudadanía, así como al sector empresarial y comercial a solidarizarse con las familias.

“Hoy pedimos nuevamente el apoyo de nuestra comunidad. Veracruz nos necesita, y sabemos que juntos podemos marcar la diferencia”, expresó.

Ubicación de Centros de Acopio

DIF Municipal

Ubicación: Av. Raúl Salinas, Col. Celestino Gasca

Horario de recepción: De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas

Artículos: alimentos no perecederos, agua embotellada, artículos de higiene personal, medicamentos no caducos, ropa en buen estado y productos de limpieza.

Secretaría de Seguridad Ciudadana

Ubicación: Av. Las Torres 401, col. Parque Industrial

Clínica Veterinaria Municipal

Ubicación: Margaritas S/N, col. Los Olivos

Artículos: Ayuda destinada a los animales, como alimentos e insumos para mascotas, material de curación, collares, cobijas, platos y camas.

Por cada dos kilos de alimento donado se entregará una gorra como muestra de agradecimiento.

Mijes reiteró que todos los insumos recolectados serán enviados de manera directa y transparente a las comunidades más dañadas de Veracruz.

