Lanza NL campaña con UNICEF y ONU contra violencia familiar

A través de mensajes inspirados en el lenguaje y los valores del fútbol, la iniciativa promueve una idea central: la violencia no es parte del juego

En el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de las Mujeres, en conjunto con UNICEF y ONU Mujeres, presentaron la campaña “En equipo contra la violencia familiar”, con el fin de sensibilizar sobre los riesgos de la violencia familiar.

En el espacio informativo Nuevo León Informa, la secretaría Graciela Buchanan, detalló que lo que se busca es prevenir la violencia en contra de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como fortalecer la corresponsabilidad social.

“Sigan esta campaña, no pongamos el riesgo a nuestras niñas, a nuestros niños que son los más vulnerables y que dependen definitivamente de los padres y de la madre para que no normalicen la violencia, para que no la continúen y para que sean atendidos en caso de ser necesario”, subrayó la funcionaria estatal.

Además, durante su intervención, Buchanan explicó que en Nuevo León se cuenta con líneas de atención 24/7 para atender la violencia contra las mujeres, las cuales son 9-1-1 para emergencias y 070 para orientación.

También se puede marcar a la Línea de las Mujeres del Gobierno de México, llamando al 079, opción 1; además del Protocolo EVA (Estrategia, Vigilancia, Acción), cuyo objetivo es fomentar establecimientos seguros y con atención inmediata a las violencias contra las mujeres.

Por su parte, Fernando Carrera, representante de la UNICEF en México, precisó que, ante la realidad inevitable, esta estrategia es un esfuerzo conjunto por mitigar la violencia y fomentar la denuncia.

“Por eso hoy lanzamos esta campaña, que forma parte del compromiso del Estado de Nuevo León de prevenir esta violencia, no aceptarla y fortalecer la respuesta institucional mediante la detección oportuna, la atención y el acceso a servicios de apoyo y protección. La violencia nunca forma parte del juego”, expresó Carrera.

La campaña busca sensibilizar a la población sobre la importancia de reconocer señales de alerta, no normalizar ninguna forma de violencia y fortalecer una cultura de prevención, de reportar y de que se brinde una atención oportuna.

A través de mensajes inspirados en el lenguaje y los valores del fútbol, la iniciativa promueve una idea central: la violencia no es parte del juego.

Eleonora Betancour, representante de la ONU Mujeres en México, destacó que la iniciativa apela a reconocer las señales de alerta, contribuir al reporte y visibilizar el problema para que las víctimas busquen apoyo.

“En equipo contra la violencia familiar” hace un llamado a actuar de manera preventiva, recordando que ningún resultado, emoción o celebración justifica ejercer violencia contra otras personas, especialmente contra mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Durante la presentación, autoridades estatales y representantes de UNICEF y ONU Mujeres destacaron la importancia de sumar esfuerzos entre instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, comunidades, familias y personas testigo de violencia para fortalecer la protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Por su parte, Ale Morales, Directora General del DIF Nuevo León, destacó la importancia de generar conciencia y trabajar en equipo para construir espacios donde niñas, niños y adolescentes puedan crecer libres de violencia, y resaltó que en el DIF Estatal se cuentan con áreas que brindan apoyo integral a las familias.

En el marco de la estrategia de protección a la infancia durante la Copa Mundial, UNICEF ha brindado capacitación a policías primeros respondientes de la Fuerza Civil, así como a elementos de las policías de Monterrey y Guadalupe.

También se ha capacitado a personal de líneas de emergencia (070, 075 y 9-1-1), a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a la Secretaría de Igualdad e Inclusión y a defensorías municipales, con el objetivo de fortalecer la identificación de riesgos, la atención oportuna y el establecimiento y los mecanismos de protección para mujeres, niñas, niños y adolescentes.