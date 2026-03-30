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Tamaulipas

Hoteles de Reynosa lanzan descuentos por Semana Santa

El sector hotelero de Reynosa impulsa el programa “Vacaciones en tu ciudad” con rebajas de hasta 50% para atraer turismo local durante Semana Santa

  • 30
  • Marzo
    2026

 Ante la baja en la ocupación hotelera durante los periodos vacacionales, el sector hotelero de Reynosa puso en marcha el programa “Vacaciones en tu ciudad”, con el objetivo de incentivar el turismo local durante Semana Santa.

El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, Omar Elizondo, explicó que entre seis y siete hoteles participarán en esta estrategia, ofreciendo descuentos especiales de hasta un 50 por ciento para habitantes de la ciudad que no saldrán de viaje.

“Entre unos seis o siete hoteles vamos a participar con descuentos especiales para las personas de Reynosa que no van a tener oportunidad de salir fuera, para que sigan teniendo esa experiencia de estar de vacaciones”, indicó, al detallar que estos beneficios buscan brindar opciones accesibles para las familias locales.

Asimismo, señaló que los hoteles participantes realizarán ajustes en sus servicios de alimentos para adaptarse a las tradiciones de Semana Santa, como la ampliación de horarios en el buffet matutino para quienes practican el ayuno, así como la incorporación de platillos acordes a la temporada.

“Se extiende el horario del buffet de la mañana… y se ofrece más tema de nopales con huevo, cosas relacionadas a la cuaresma, por lo mismo de cumplir con no comer carne roja”, explicó.

Elizondo destacó que las familias que se sumen a este programa podrán disfrutar no solo de las habitaciones, sino también de diversas amenidades como albercas, jardines, gimnasio y servicio a la habitación, con la intención de generar una experiencia vacacional sin salir de la ciudad.

“Aparte de las habitaciones pueden usar los jardines, albercas… tienen la experiencia de que estás fuera, te estás relajando, sin tener que salir de tu ciudad”, agregó.

Finalmente, reiteró que estos descuentos están dirigidos exclusivamente a residentes de Reynosa, como una medida para fortalecer el turismo interno y apoyar al sector hotelero durante esta temporada.


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