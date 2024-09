Legisladores ahora van por presupuesto y nuevo fiscal

Los diputados locales de Movimiento Ciudadano (MC) afirmaron que después de haber destrabado el funcionamiento del Congreso, lo que sigue es alcanzar acuerdos para analizar y aprobar los “grandes temas” que le urgen al estado.

Entre estos se encuentran los presupuestos 2024 y 2025, el nombramiento del Fiscal General de Justicia y el financiamiento para proyectos de movilidad.

Sin embargo, la bancada afirmó que de lo que no quitará el dedo del renglón es de pelear por la presidencia del Congreso del estado ante los tribunales necesarios.

Sandra Pámanes, diputada local de Movimiento Ciudadano y vicecoordinadora de la fracción, indicó que el primer acuerdo que deberán tomar es la conformación del resto de las comisiones de dictaminación.

“Creo que tenemos que ir avanzando en los temas que a Nuevo León importa, primero al interior del Congreso, para tomar los acuerdos administrativos y que no haya daño hacia la economía de las personas que diariamente desarrollar una actividad profesional de Congreso.

“Y segundo, pues también la conformación de comisiones importantes porque sabemos que ya estamos en tiempo para que el gobierno del estado puedo avanzar en la presentación del Paquete Fiscal 2025 y de ahí muchos otros temas interesa como está el tema de la movilidad y el tema de la impartición de justicia”, afirmó Pámanes Ortiz.

Este martes, el Congreso local salió de la parálisis legislativa en la que se encontraba desde hace siete meses debido a que MC no entraba a las sesiones a fin de que el PRI y PAN no pudieran sesionar.

El acuerdo se alcanzó al nombrar a la jefa de la bancada de Morena, Anylú Bendición Hernández, como presidenta de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno (Cocri), y esta a su vez propusiera una mesa directiva cuya presidencia recayó otra vez en la priista, Lorena de la Garza Venecia, y como vicepresidenta, la morenista, Grecia Benavides Flores.

MC votó a favor del primer acuerdo, pero se abstuvo en el tema de la mesa directiva, pues insistió en que les toca esa posición por ser primera minoría.

“La posición por parte de la bancada va encaminado a resolver los problemas importantes del Estado y dejar por la vía jurídica la solución en cuanto a lo que hay que legalmente le corresponde la mesa directiva, que ya hoy (ayer) el Tribunal Estatal Electoral se expresó y dio una sentencia que es para nosotros muy positiva, entonces yo creo que sí es importante que para nosotros es muy positivo que el tribunal es pesado y podamos ir avanzando en otros asuntos”, afirmó Pámanes.

Presupuesto 2024 también beneficia a municipios

La diputada emecista, Sandra Pámanes Ortiz, indicó que con voluntad también se puede aprobar el Presupuesto 2024 que envió el gobernador al Congreso el 2 de septiembre.

La vicecoordinadora de MC sostuvo que ese presupuesto es benéfico para todos, incluidos los municipios del PRI y PAN.

“No se da por perdido el Presupuesto 2024, yo creo que hay condiciones porque ese mismo paquete fiscal que es importante para el estado también lo es para los municipios y creo que si hay las condiciones para hacerlo, avanzamos, si no ya estaremos platicando en las condiciones 2025.

“Se puede aprobar porque incluso ya ha sido presentado por el gobernador del estado, si avanzamos en la conformación de las comisiones, principalmente la Comisión de Presupuesto y podemos avanzar y por supuesto que se puede llegar primero a un resolutivo sobre este paquete 2024 sin que esto significa que no podamos analizarlo en tiempo porque tenemos ya el límite el 20 de noviembre para que el gobernador del estado presente el paquete 2025 y también poder analizarlo y estemos en condiciones de aprobarlo”, afirmó.

No a la Reforma Judicial

En cuanto a la reforma judicial que todavía no se analiza en el Congreso de Nuevo León, la legisladora emecista señaló que ellos no votarán a favor y que no fue parte de las negociaciones para destrabar el Congreso.

Lo que sí dijo es que van a proponer una reforma judicial a nivel local para que ese poder no esté en manos de “algunas personas”

“Nosotros tenemos muy clara la posición de Movimiento Ciudadano a nivel nacional, esa es una posición que tenemos que estar ajustados a lo que sea manejado, creo que somos el único partido que en sí hemos estado en contra de esta reforma que propuso el Presidente, ya llegará el momento en que la revisemos.

“Aunque consideramos que nivel estatal si se requiere una reforma al poder judicial del estado, no puede ser que siga en manos de Arturo Salinas”, señaló.

Comentarios