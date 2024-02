Libramiento Noreste carece de seguridad; afirman que hay peligro

“¿No hay vigilancia? No, no hay en la mañana que venimos está todo solo. ¿Nunca ha habido? Casi no, por lo regular casi no, siempre que venimos, siempre está solo”, dijo Armando López, automovilista.

Y aunque hay pequeños camiones que “están gobernados”, los traileros andan libres.

“Nosotros recibimos una capacitación, de hecho los camiones están gobernados para no ir a exceso de velocidad … tenemos un límite. ¿Usted que maneja? Un Gino de plataforma ¿Cuál es el límite de velocidad? Está gobernado para 80 (km/h).

“Hay traileros que vienen a exceso de velocidad y vienen pegados, pegados. Ha habido muchos accidentes donde quedan prensados. ¿Hay trailers que no están gobernados? No están gobernados”, agregó Joel Rojas, operador.

Tan falto de autoridades, que quienes transitan por el lugar no saben si es un espacio de competencia estatal o federal.

“-¿Quién cuida el Libramiento? La verdad no, no se ve nada si es carretera federal, que haya federales o tránsito, no hay nadie, siempre está solo. Hay un accidente y tardan bastante en llegar y todo eso”, expresó Rojas.

Los automovilistas sostienen que es una zona peligrosa, debido a que tampoco hay iluminación y no hay quien les ponga un alto a los vehículos de carga pesada.

“En la mañana nosotros venimos cuando está oscuro y se ve peligroso porque tenemos que pasar por debajo del puente, si se ve medio mal”, señaló López.

Expresaron que es un martirio.

“Está bien mal, nosotros que andamos de choferes, está demasiado mal y luego aparte que andan trabajando en horas del día y tapan un carril, se hace un trafical y batallamos bastante nosotros como operadores”, alegó el operador.

Comentarios