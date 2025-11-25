Llega lluvia a la urbe regia por frente frío número 16

Esta noche se presentan lluvias moderadas a fuertes, afectando principalmente al sur de Monterrey, así como los municipios de San Pedro, Guadalupe y Juárez.

Protección Civil Nuevo León reporta precipitaciones en importantes avenidas como Morones Prieto y Lázaro Cárdenas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta para Nuevo León al confirmarse que el estado será impactado por el ingreso del Frente Frío número 16, el cual ya ha comenzado a manifestarse con precipitaciones y un descenso en el termómetro.

Las autoridades recomiendan manejar con precaución, con las luces intermitentes encendidas y evitar cruzar arroyos y ríos.

