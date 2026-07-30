Llega ocupación hotelera a 45% en Coahuila durante vacaciones

La ocupación hotelera en Coahuila alcanzó entre 42 y 45% durante el primer mes de las vacaciones, impulsada por la alta demanda en los Pueblos Mágicos

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La actividad turística de verano mantiene en movimiento al sector hotelero de Coahuila. Durante el primer mes del periodo vacacional, la ocupación promedio en el estado se ubicó entre el 42 y 45%, aunque algunos destinos registraron cifras mucho más altas gracias a la llegada constante de visitantes.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila, los mejores resultados continúan concentrándose en los Pueblos Mágicos, que se han consolidado como los principales atractivos turísticos de la entidad.

Pueblos Mágicos registran los mejores números

El presidente del organismo, Enrique Ayala, informó que los Pueblos Mágicos alcanzan ocupaciones de entre 80 y 100%, especialmente durante los fines de semana, cuando varios establecimientos logran operar a su máxima capacidad.

Aunque la afluencia disminuye ligeramente entre semana, los niveles de ocupación continúan siendo superiores al promedio estatal, convirtiendo a estos destinos en el motor turístico de la temporada.

Saltillo y Torreón sostienen la actividad

Entre las principales ciudades de Coahuila, Saltillo reporta una ocupación de entre 45 y 50%, mientras que Torreón mantiene cifras similares.

Sin embargo, Ayala señaló que la capital del estado se encuentra por debajo de los niveles registrados en años anteriores, cuando la ocupación hotelera alcanzaba entre 65 y 70% durante periodos vacacionales.

Monclova, por su parte, registra una ocupación cercana al 40%.

Cabe señalar que las cifras más bajas se presentan en los municipios fronterizos.

Piedras Negras reporta una ocupación cercana al 35%, mientras que Ciudad Acuña apenas alcanza entre 20 y 25%.

Según el representante hotelero, esta situación está relacionada con las medidas migratorias aplicadas por Estados Unidos, las cuales han reducido el flujo de paisanos que tradicionalmente cruzan hacia México durante esta época del año.

Turismo regional impulsa la economía

Además de los viajeros provenientes de distintas regiones de Coahuila, el estado continúa recibiendo visitantes de Nuevo León, Tamaulipas y Texas, mercados considerados estratégicos para la industria turística local.

De acuerdo con los datos del sector, cada turista genera un gasto promedio diario de entre $1,600 y $1,800 pesos, contribuyendo a la actividad económica de hoteles, restaurantes y comercios.

Enrique Ayala destacó que agosto suele mantenerse como un mes importante para la actividad turística en Coahuila, por lo que esperan conservar el flujo de visitantes y fortalecer la ocupación hotelera durante las próximas semanas.