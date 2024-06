Lluvias de 'Alberto' provoca cierres viales en zona metropolitana

Diferentes pasos a desnivel y avenidas de riesgo de inundaciones fueron cerradas por las autoridades para evitar que los conductores arriesguen sus vidas al intentar cruzarlas.

Desde las 14:00 horas comenzó la lluvia en la entidad y el agua poco a poco se fue juntando cruces como Av. Conchello y Ruiz Cortines, el paso deprimido en el Parque Canoas, la Avenida Constitución a la altura de Padre Mier en Monterrey.

El director de Protección Civil de Monterrey, Fernando Fernández en entrevista dijo que además de estos lugares, también se cerraron más en la zona norte del municipio y exhortó a la población a resguardarse en sus hogares y no salir si no es necesario.

“Esto es con la finalidad de hacer una mayor cultura del autocuidado, de la autoprotección y bueno el exhorto es a la ciudadanía, si no hay algo a que salir, no salgamos, las condiciones climáticas no solo se basan en lo que puede ocurrir en los ríos.

“Hay que recordar que aunque en este fenómeno que estamos pasando no hay una descarga eléctrica, sí puede haber otros factores que pueden estar involucrados en consideración con la lluvia”, dijo Fernández.

Otras avenidas que se cerraron en Monterrey fue el cruce de Penitenciaria y Rodrigo Gómez, Aarón Sáenz y Díaz Ordaz, además de Rodrigo Gómez y Las Flores.

Por otra parte, en Guadalupe también se hicieron cierres, como un tramo en la latera de Eloy Cavazos en su cruce con avenida Monterrey, en donde los escurrimientos provenientes del Cerro de la Solla se acumulan y crea un gran encharcamiento.

