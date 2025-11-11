Localizan a menores desaparecidas en El Carmen, NL

Las tres hermanitas que desaparecieron tras salir de su domicilio durante la noche del lunes en Privada Los Prados, en El Carmen, fueron localizadas en la colonia de a lado.

Identificadas como Ariadna Citlaly Luis Flores, de 11 años de edad, Romina Yamileth Luis Flores, de 6 años, y Alisson Victoria Luis Flores, de 2 años de edad, salieron de su domicilio cuando sus familiares no se encontraban.

Las niñas, reveló la Fiscalía General de Justicia, se hallaron en buen estado de salud y pasaron la noche en una vivienda del sector El Jaral.

Trascendió que las menores, de 11, 6 y 2 años, aprovecharon un momento en que se quedaron solas para huir de casa.

Fue la madre de ellas quien denunció la ausencia tras regresar y no encontrarlas.

A través de una ficha informativa se detalló que las hermanas serán sometidas a exámenes médicos físicos y psicológicos.

Por su desaparición, el Estado activó una Alerta Amber que permaneció vigente hasta las 10:00 horas de este martes, cuando se reportó el hallazgo.

De acuerdo con testimonios de vecinos, las niñas serían víctimas de maltrato infantil; sin embargo, la autoridad no lo confirmó.

Derivado del reporte, se abrió una investigación para determinar el contexto y las condiciones en las que vivían las infantes.





