Cerrar X
INFO_7_COLLAGE_2_47c5c8853d
Nuevo León

Localizan a menores desaparecidas en El Carmen, NL

Las tres hermanitas de 11, 6 y 2 años de edad fueron localizadas al interior de un domicilio en la colonia El Jaral en aparente buen estado de salud

  • 11
  • Noviembre
    2025

Las tres hermanitas que desaparecieron tras salir de su domicilio durante la noche del lunes en Privada Los Prados, en El Carmen, fueron localizadas en la colonia de a lado.

Identificadas como Ariadna Citlaly Luis Flores, de 11 años de edad, Romina Yamileth Luis Flores, de 6 años, y Alisson Victoria Luis Flores, de 2 años de edad, salieron de su domicilio cuando sus familiares no se encontraban.

Las niñas, reveló la Fiscalía General de Justicia, se hallaron en buen estado de salud y pasaron la noche en una vivienda del sector El Jaral.

Trascendió que las menores, de 11, 6 y 2 años, aprovecharon un momento en que se quedaron solas para huir de casa. 

Fue la madre de ellas quien denunció la ausencia tras regresar y no encontrarlas.

A través de una ficha informativa se detalló que las hermanas serán sometidas a exámenes médicos físicos y psicológicos.

Por su desaparición, el Estado activó una Alerta Amber que permaneció vigente hasta las 10:00 horas de este martes, cuando se reportó el hallazgo.

De acuerdo con testimonios de vecinos, las niñas serían víctimas de maltrato infantil; sin embargo, la autoridad no lo confirmó.

Derivado del reporte, se abrió una investigación para determinar el contexto y las condiciones en las que vivían las infantes.

WhatsApp Image 2025-11-11 at 09.27.35 (1).jpeg

WhatsApp Image 2025-11-11 at 09.27.35.jpeg

WhatsApp Image 2025-11-11 at 09.27.35 (2).jpeg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

542806ae_5759_41db_a578_f82641d36026_6320119431
Abrirán sede de la Universidad Ciudadana en El Carmen
EH_UNA_FOTO_322245793a
Escuela de Reynosa convierte espacio en ‘Jardines del Arte’
Whats_App_Image_2025_09_14_at_9_37_15_PM_dc912c133a
Participa Samuel en cabalgata para preservar tradiciones locales
publicidad

Últimas Noticias

etrhw5rhb_bf61848db7
Trabajadores de AHMSA amenazan con desobediencia civil
Capturarghrgherherhe_2624fc0bf9
Privilegian becas sobre inversión en instituciones: diputada
EH_UNA_FOTO_2025_11_12_T131711_650_3c7857f094
Adele debutará en cine con 'Cry to Heaven' de Tom Ford
publicidad

Más Vistas

nl_monterrey_paris_1_ccd80e09cb
De la Macroplaza a la Torre Eiffel: vuelo directo Monterrey-París
EH_UNA_FOTO_2025_11_10_T105307_393_0842d56dd1
Divorcio de Angélica Vale: Otto Padrón presenta demanda
EH_DOS_FOTOS_2025_11_10_T140459_071_57cf57db28
Hallan cabeza humana en Morelos; horas después su cuerpo
publicidad
×