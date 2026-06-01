Localizan cuerpo en estado de descomposición en San Pedro

Una joven de aproximadamente 18 años de edad fue localizada sin vida y en avanzado estado de descomposición al interior de una vivienda ubicada en el municipio de San Pedro.



El hallazgo se registró en un domicilio situado sobre la calle Francisco Siller, en su cruce con Agustín Siller, en la colonia Lázaro Garza, lo que provocó una importante movilización de autoridades municipales.



De acuerdo con versiones de vecinos del sector, en la propiedad se rentaban habitaciones a diversas personas. Trascendió que una persona llegó al inmueble y, al percatarse de la situación, solicitó el apoyo de las autoridades.



Elementos de la Policía de San Pedro acudieron al sitio junto a servicios periciales para investigar cómo ocurrió este deceso.

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