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Nuevo León

Localizan en Salinas Victoria a ciudadano de EUA desaparecido

Familiares informaron que el hombre padece Alzheimer y que había salido de su lugar de residencia en Galveston, Texas, sin que conocieran su paradero

  • 02
  • Junio
    2026

Un adulto estadounidense que se encontraba en condiciones de vulnerabilidad fue localizado y atendido por elementos de Seguridad Pública y Vialidad, así como de Protección Civil del municipio de Salinas Victoria, quienes le brindaron apoyo hasta lograr su reencuentro con familiares provenientes de Texas.

Los hechos ocurrieron cuando oficiales que realizaban labores de prevención y vigilancia atendieron un reporte sobre un vehículo estacionado en un área no permitida de la Plaza Principal.

Al arribar al sitio, los elementos localizaron a un hombre visiblemente desorientado, por lo que activaron de inmediato los protocolos de atención.

Paramédicos municipales brindaron atención médica y acompañamiento al ciudadano, quien posteriormente manifestó residir en Galveston, Texas.

Mediante su teléfono celular, los oficiales lograron establecer contacto con sus familiares en Estados Unidos, quienes informaron que el hombre padece Alzheimer y que había salido de su lugar de residencia sin que conocieran su paradero.

Ante esta situación, los familiares solicitaron a las autoridades municipales que el adulto mayor permaneciera bajo resguardo mientras viajaban hacia Salinas Victoria para reunirse con él.

Durante varios días, personal de Seguridad Pública y Protección Civil le proporcionó atención, alimentación, acompañamiento y traslados para recibir valoración médica en la Clínica Municipal.

Finalmente, los familiares arribaron al municipio y pudieron reencontrarse con su ser querido.

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