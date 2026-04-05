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Nuevo León

Localizan cuerpo de hombre extraviado en presa El Cuchillo

Las autoridades correspondientes solicitaron la intervención de servicios periciales para realizar las diligencias necesarias conforme a los protocolos.

  • 05
  • Abril
    2026

Protección Civil Nuevo León concluyó las labores de búsqueda y localización de un masculino en la presa El Cuchillo, en el municipio de China, Nuevo León, luego de un operativo que se extendió por más de dos días.

El despliegue inició la tarde del viernes 3 de abril a las 17:47 horas y finalizó el domingo 5 de abril a las 18:50 horas, tras confirmarse el hallazgo del cuerpo sin vida en el interior del embalse.

¿Cómo se realizó la búsqueda en la presa El Cuchillo?

Durante las labores participaron diversas corporaciones que implementaron recorridos terrestres, aéreos y acuáticos. Desde primeras horas del domingo, los equipos realizaron inspecciones en la orilla utilizando cuatrimotos, mientras que por aire se efectuaron sobrevuelos con un helicóptero de Protección Civil Nuevo León.

Además, se desplegaron binomios caninos del grupo especializado Manada K9, así como personal de rescate acuático y buzos, con el objetivo de ampliar el rango de localización en la zona.

presa el cuchillo

¿Cómo fue localizado el cuerpo?

El hallazgo se confirmó a las 18:06 horas del domingo mediante el uso de un dron operado por Protección Civil del Estado, lo que permitió ubicar el cuerpo en el área de la presa.

Tras la localización, se procedió a la verificación de identidad con base en la vestimenta de la víctima, mientras que elementos de la policía municipal aseguraron la zona.

¿Quién era la persona localizada?

La víctima fue identificada como Omar Ponce Lima, de entre 50 y 55 años de edad, originario de Poza Rica, Veracruz.

Las autoridades correspondientes solicitaron la intervención de servicios periciales para realizar las diligencias necesarias conforme a los protocolos.

presa el cuchillo

¿Qué autoridades participaron en el operativo?

En el operativo participaron de manera coordinada Protección Civil Nuevo León junto con su división aérea, el grupo especializado Mandaka K9 y buzos de rescate, además de Servicios Aéreos de la Secretaría de Administración, Protección Civil del municipio de China, la Fiscalía General de Justicia, Guardia Nacional y Policía Municipal, quienes trabajaron en conjunto para la localización y recuperación del cuerpo.

Con estas acciones, las autoridades dieron por concluidas las labores de búsqueda en la presa El Cuchillo.


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