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Nuevo León

Localizan y rescatan jabalí en domicilio del sur de Monterrey

Una vez controlado, el jabalí fue retirado del área habitacional para posteriormente ser trasladado y liberado en una zona adecuada dentro de su hábitat natural

  • 04
  • Junio
    2026

Elementos de Protección Civil de Nuevo León acudieron al rescate de un jabalí que fue localizado en el porche de una vivienda ubicada en el cruce de las calles Senda Otoñal y Senda Crepuscular, en la colonia Villa Las Fuentes, al sur de Monterrey.

De acuerdo con el reporte de los vecinos, el animal había permanecido en el lugar desde la noche anterior sin mostrar un comportamiento habitual para su especie, lo que generó preocupación entre los habitantes del sector.

Tras recibir varios reportes ciudadanos, personal de Protección Civil estatal se movilizó al sitio para evaluar la situación y realizar las maniobras correspondientes para asegurar al ejemplar.

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Jabalí fue liberado en su hábitat natural

Una vez controlado, el jabalí fue retirado del área habitacional para posteriormente ser trasladado y liberado en una zona adecuada dentro de su hábitat natural.


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