Mantiene Guadalupe cero casos de dengue; intensifican fumigación

Las autoridades informaron que, diariamente, el personal de la Secretaría de Salud municipal fumiga hasta siete colonias en dos turnos

El municipio de Guadalupe reportó que se mantiene sin casos de dengue; sin embargo, como medida preventiva, reforzó su programa de fumigación con acciones este miércoles en la colonia Dos Ríos.

Refuerzan fumigación preventiva en la colonia Dos Ríos

Durante el operativo, el director de Salud Preventiva, Luis Manuel López, supervisó los trabajos en el sector, donde se utilizó una técnica de barrido con equipo especial para aprovechar el viento a favor y lograr fumigar un área mucho más amplia.

“La eliminación masiva de criaderos es la técnica más importante que tenemos contra los vectores, ya sea dengue, zika, etcétera, por eso pedimos a la gente que nos apoye en cuanto a la descacharrización dentro del domicilio, porque el Municipio lo hace fuera y en espacios públicos. Vamos a esperar lluvias y calores muy drásticos, entonces la recomendación es no acumular agua, ni cacharros y si escuchan la camioneta de Salud Municipal les pedimos a los vecinos abrir puertas y ventanas”, comentó el funcionario.

Las autoridades informaron que, diariamente, el personal de la Secretaría de Salud municipal fumiga hasta siete colonias en dos turnos, y detallaron que durante esta semana se abarcarán los sectores del 1 al 6 de la colonia Dos Ríos, así como las colonias Evolución y Tamaulipas.

Al respecto, el funcionario federal señaló que la eliminación masiva de criaderos es la técnica más importante que se tiene contra los vectores, ya sea dengue, zika o chikungunya.

Por este motivo, hizo un llamado a la población para que apoye con la descacharrización al interior de sus domicilios, ya que el municipio se encarga de las labores en el exterior y en los espacios públicos.

Finalmente, reiteró que el objetivo central es seguir con cero casos en Guadalupe, por lo que insistió a la ciudadanía a estar al pendiente de síntomas como fiebre mayor a 38 grados, salpullido, dolor de estómago y dolor de cabeza en cualquier miembro de la familia.

Síntomas a tener en cuenta

Para mantener la cifra en cero, las autoridades insistieron en que la ciudadanía debe mantenerse alerta y acudir al médico si algún integrante de la familia presenta: