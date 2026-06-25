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Matamoros mantiene jornadas permanentes de fumigación
La Secretaría de Salud Municipal exhortó a la población a facilitar el trabajo de las brigadas de fumigación y a mantener limpios patios, azoteas y recipientes
Por El Horizonte | 25 Junio 2026
El Gobierno Municipal de Matamoros, encabezado por Beto Granados, continúa con las Jornadas Permanentes de Brigadas de Fumigación para prevenir el dengue y proteger la salud de las familias matamorenses.
A través de la Secretaría de Salud Municipal, se dio a conocer la programación semanal de las brigadas, por lo que se invita a la ciudadanía a conocer las fechas y horarios en que el personal recorrerá cada sector del municipio.
Calendario de fumigación en Matamoros
Lunes 22 de junio | 5:00 p.m.
- Fraccionamiento 18 de Octubre
- Fraccionamiento Los Ébanos
- Colonia San Rafael
- Colonia Obrera
Martes 23 de junio | 5:00 p.m.
- Fraccionamiento Molino del Rey
- Fraccionamiento Arecas
Miércoles 24 de junio | 9:00 a.m.
- Colonia El Cambio
- Fraccionamiento Villa Las Torres
- Colonia Rafael Ramírez
Miércoles 24 de junio | 5:00 p.m.
- Fraccionamiento Fidel Velázquez
- Fraccionamiento Los Presidentes
Jueves 25 de junio | 10:00 a.m.
- Bellas Artes
- Transfer 12 de Marzo
Jueves 25 de junio | 5:00 p.m.
- Fraccionamiento Canadá
- Fraccionamiento Cima
Viernes 26 de junio | 5:00 p.m.
- Colonia Los Vergeles
- Colonia La Joya
Autoridades llaman a colaborar con las brigadas
La Secretaría de Salud Municipal exhortó a la población a facilitar el trabajo de las brigadas de fumigación y a mantener limpios patios, azoteas y recipientes donde pueda acumularse agua, con el fin de reducir la presencia del mosquito transmisor del dengue.
Con estas acciones, el Gobierno de Beto Granados reafirma su compromiso de fortalecer las estrategias preventivas en materia de salud pública y proteger el bienestar de las familias de Matamoros.
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