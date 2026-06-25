Matamoros mantiene jornadas permanentes de fumigación

La Secretaría de Salud Municipal exhortó a la población a facilitar el trabajo de las brigadas de fumigación y a mantener limpios patios, azoteas y recipientes

El Gobierno Municipal de Matamoros, encabezado por Beto Granados, continúa con las Jornadas Permanentes de Brigadas de Fumigación para prevenir el dengue y proteger la salud de las familias matamorenses.

A través de la Secretaría de Salud Municipal, se dio a conocer la programación semanal de las brigadas, por lo que se invita a la ciudadanía a conocer las fechas y horarios en que el personal recorrerá cada sector del municipio.

Calendario de fumigación en Matamoros

Lunes 22 de junio | 5:00 p.m.

Fraccionamiento 18 de Octubre

Fraccionamiento Los Ébanos

Colonia San Rafael

Colonia Obrera

Martes 23 de junio | 5:00 p.m.

Fraccionamiento Molino del Rey

Fraccionamiento Arecas

Miércoles 24 de junio | 9:00 a.m.

Colonia El Cambio

Fraccionamiento Villa Las Torres

Colonia Rafael Ramírez

Miércoles 24 de junio | 5:00 p.m.

Fraccionamiento Fidel Velázquez

Fraccionamiento Los Presidentes

Jueves 25 de junio | 10:00 a.m.

Bellas Artes

Transfer 12 de Marzo

Jueves 25 de junio | 5:00 p.m.

Fraccionamiento Canadá

Fraccionamiento Cima

Viernes 26 de junio | 5:00 p.m.

Colonia Los Vergeles

Colonia La Joya

Autoridades llaman a colaborar con las brigadas

La Secretaría de Salud Municipal exhortó a la población a facilitar el trabajo de las brigadas de fumigación y a mantener limpios patios, azoteas y recipientes donde pueda acumularse agua, con el fin de reducir la presencia del mosquito transmisor del dengue.

Con estas acciones, el Gobierno de Beto Granados reafirma su compromiso de fortalecer las estrategias preventivas en materia de salud pública y proteger el bienestar de las familias de Matamoros.

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