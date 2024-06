Mariana acude a votar; denunciará llamadas de madrugada

"Me levanté a las 5 de la mañana y vi a través de mis redes que había gente enojada porque yo les había llamado a las 3, 4, ya investigando (me enteré) que también lo están haciendo en Jalisco, perdón, en Guadalajara y Puerto Vallarta, así se ha acostumbrado, recordé que en la campaña de gobernador, nadie en su sano juicio quisiera marcarle a una persona para decirle vota por mí, no podemos hacerlo”, dijo.

"Nada más aclaré que no fui yo, todas las llamadas coinciden con el mismo número que inicia con 822, y dije una disculpa, aunque no tengo que disculparme porque no fui yo, pero va mi nombre y por eso di una disculpa", expresó.

"No identifico a nadie, pero no fui yo, ustedes saquen sus deducciones", aseveró.