De lunes a viernes, de 9:00 a 12:00 horas, menores de entre 6 y 12 años participan en actividades que buscan fomentar estilos de vida saludables

Inicio / Nuevo León / Más de 300 niños abarrotan los campos de verano en Escobedo

El municipio de Escobedo lleva a cabo los "Campamentos de Verano Norteños", un programa gratuito que durante el periodo vacacional reúne a 300 niños en cuatro sedes del municipio.

La respuesta de las familias ha sido favorable, al grado de que los espacios disponibles se encuentran totalmente ocupados en el Centro Norteño, la Unidad Deportiva Nueva Esperanza, el Gimnasio Municipal de la colonia Felipe Carrillo y la Unidad Deportiva Lázaro Cárdenas.

De lunes a viernes, de 9:00 a 12:00 horas, menores de entre 6 y 12 años participan en actividades deportivas, recreativas y de convivencia que buscan fomentar estilos de vida saludables y fortalecer el tejido social.

José Antonio Quiroga Chapa, encargado del despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, recorrió las distintas sedes para convivir con los participantes y dialogar con sus padres de familia.

“José Antonio Quiroga Chapa, encargado del Despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, realizó una visita a las sedes para convivir con los pequeños y platicar con sus padres”, informó el municipio a través de un comunicado.

Durante la visita, constató el desarrollo de las actividades y el entusiasmo con el que los menores participan en disciplinas como karate, atletismo, voleibol, futbol, basquetbol, bailoterapia infantil, manualidades y cursos ecológicos, siempre bajo la supervisión de instructores especializados.

Además de ofrecer una alternativa de recreación durante las vacaciones, el programa busca fortalecer la integración familiar y vecinal, ya que mientras los niños realizan las actividades, los padres conviven entre sí.

La administración municipal informó que la clausura de los "Campamentos de Verano Norteños" se llevará a cabo el próximo 24 de julio en el Macrocentro de Diversiones Divertiparque, donde los participantes celebrarán el cierre de las actividades.