Nuevo León lidera el ranking nacional de anuncios de inversión en el primer semestre de 2026, con $5 mil 582 millones de dólares, el 12 % del total país

Inicio / Nuevo León / Lidera Nuevo León inversión nacional con más de US$5,500 millones

En el primer semestre del año, Nuevo León logró el primer lugar nacional en anuncios públicos de inversión, con $5 mil 582 millones de dólares.

Información del reporte de la Secretaría de Economía del Gobierno de México indica que Nuevo León obtuvo la posición más alta entre las 32 entidades federativas del país.

Con esta cifra, Nuevo León concentró el 12 por ciento del total de la inversión anunciada en México, al cierre de junio de 2026. Así, superó a los estados de Chihuahua, Sinaloa, Hidalgo y el Estado de México.

“No hay duda de la solidez y la confianza de las empresas nacionales e internacionales en Nuevo León como el principal destino para desarrollar nuevos proyectos productivos”, dijo la secretaria de Economía, Betsabé Rocha.

Los anuncios de inversión realizados en la entidad contemplan, además, la generación de 6 mil 120 nuevos empleos, fortaleciendo el dinamismo económico y la capacidad del Estado para seguir atrayendo proyectos de alto valor agregado.

Eso es en sectores estratégicos como manufactura avanzada, electromovilidad, tecnología, logística, energía e innovación.

Estos resultados muestran el trabajo coordinado entre el gobierno del Estado, la Federación, el sector empresarial, las universidades y los organismos especializados para consolidar un entorno competitivo, con infraestructura, talento y condiciones favorables para la inversión.

“Para Nuevo León, cada proyecto que llega representa más oportunidades de desarrollo, empleos de calidad y bienestar para las familias nuevoleonesas. Por eso, seguiremos trabajando para ofrecer las mejores condiciones de competitividad, innovación y certeza para quienes deciden crecer en nuestro estado”, expresó Rocha Nieto.

Según la Secretaría de Economía federal, durante el primer semestre de 2026 se anunciaron inversiones por 46 mil 964 millones de dólares en todo el país, de las que Nuevo León concentró la mayor expectativa.