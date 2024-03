Mauricio Fernández lamenta bacheo deficiente en San Pedro

El aspirante del PAN a la alcaldía de San Pedro, Mauricio Fernández, lamentó el bacheo deficiente que la Auditoría Superior detectó en la cuenta pública del año 2022 en la administración del presidente municipal, Miguel Treviño, a la que en ese tema se le señala por irregularidades que ascienden a 60 millones de pesos.

El tres veces exalcalde dijo que ahora por todos lados hay baches, debido a que la actual administración de Miguel Treviño no se aplicó en el tema.

''Ahora veo un montonal de baches que antes no veía, simplemente subiendo a mi casa hay como 20 baches, ahorita.

Y antes no había ninguno. Sí se ha deteriorado muchísimo el problema de baches en el municipio, lamentó''.

Urgió a tomar cartas en el asunto.

''No están atendiendo el tema, si los baches no los atiendes, cada vez se van haciendo más grandes, es un problema de mantenimiento del tema, y si no le pones atención se te va a complicar'', dijo.

