'Mauricio no aguantó; el que se enoja pierde': Lorenia Canavati

Tras finalizar el debate, la candidata emecista Lorenia Canavati declaró que Mauricio Fernández "no aguantó" los cuestionamientos sobre acuerdos con grupos criminales.

Al atender a la prensa, la abanderada naranja dijo que ella únicamente expuso realidades que el propio panista reveló en el pasado.

"Dije que no podíamos regresar a pactar con el grupo rudo, ni tener seguridad en la ilegalidad o una seguridad artificial, y pues no aguantó y se fue", declaró.

En ese sentido, Canavati se desentendió de las acciones legales que Fernández anunció en su contra.

"No sé de qué me va a denunciar si en la prensa todo está, todo el pacto con los grupos rudos, él lo dijo constantemente, estaba en todas las publicaciones de aquel entonces y yo no dije nada más que lo que él mismo dijo en el 2015.

"Nos dimos cuenta de que él no aguanta cuando alguien dice las cosas como son o abre los ojos a la ciudadanía", criticó.

Por último, Clarion negó ataques constantes contra el candidato panista durante el debate, pues dijo, los señalamientos solo fueron respecto al tema de seguridad.

"El que se enoja pierde, realmente si ustedes vieron el debate eso fue lo único que comenté acerca de él coma y los ciudadanos tenemos que decidir entre regresar al pasado o avanzar al futuro", sentenció.

