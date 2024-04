Mauricio se desmarca de serie: 'Es ficción, no se hagan pelotas'

“Hoy San Pedro está en boca de todos, no por los logros de sus ciudadanos, o por el buen nivel de vida que tenemos, sino por una narcoserie”, lamentó la aspirante.

“Yo, al menos, y me imagino que tú también, no quieres que eso sea la forma en la que nuestro municipio es representado en México y en el mundo. Que no manchen ni tu nombre, ni el de San Pedro, haciéndonos ver como personas ambiciosas y violentas, cuando San Pedro ha sido la casa de líderes nacionales que han dado su vida y su talento por mejorar México y su comunidad”, declaró.