Monterrey blindará el Mundial con operativo de seguridad

Con el objetivo de ultimar los detalles del operativo de seguridad y atención que brindará el municipio de Monterrey a los visitantes que acudan a la zona metropolitana para los partidos de la Copa Mundial de a FIFA 2026, el alcalde Adrián de la Garza encabezó una reunión de trabajo en las instalaciones del C2 en el Barrio Antiguo.

Durante el encuentro, cada una de las áreas involucradas en los servicios destinados a los extranjeros informó sobre su plan de acción, con el cual se busca convertir las zonas de vocación turística de la ciudad en espacios caminables, seguros, limpios y ordenadas.

La implementación de este dispositivo masivo de protección, movilidad, orientación y limpieza estará vigente a partir del próximo 11 de junio, coincidiendo con la inauguración del torneo, y se extenderá hasta el 5 de julio.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana municipal, Eduardo Sánchez Quiroz, dio a conocer que el operativo de seguridad se proyecta estratégicamente en tres sectores clave de la ciudad: los Parques Fundidora y España, debido a la actividad del Fan Festival; la zona turística del Centro, que abarca el Barrio Antiguo, el Paseo Santa Lucía y la Plaza Zaragoza; y el área de La Alameda.

Para este fin, el funcionario adelantó que se incrementarán de manera sustancial los rondines de elementos de la Policía, Guardias Auxiliares, cadetes, oficiales de Tránsito y personal de Protección Civil, con el propósito de prevenir incidentes y otorgar atención inmediata en caso de ser necesario.

El dispositivo mundialista contará con un estado de fuerza total de 685 elementos, cifra que destaca el apoyo de 120 guardias privados como complemento operativo.

De acuerdo con el informe oficial, todos los participantes portarán un chaleco distintivo. En el apartado tecnológico y de transporte, las autoridades detallaron que se utilizarán 107 unidades vehiculares, entre patrullas, racers, motocicletas y bicicletas, cámaras de video, torres de vigilancia, tótems informativos y un equipo de 16 drones.

El despliegue de emergencias estará cubierto además por dos camiones de bomberos, un racer, dos motocicletas, dos ambulancias de la Cruz Roja y una unidad de atención médica especializada por parte del Hospital Universitario.

En materia de movilidad urbana, el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible, Fernando Gutiérrez Moreno, explicó el proyecto diseñado para ordenar los flujos vehiculares y proteger a los visitantes mediante un esquema de peatonalización gradual en calles del Barrio Antiguo.

Gutiérrez Moreno detalló que esta ordenación de flujos combinará el control vial y la operación logística dentro del Barrio Antiguo con una estricta organización de los horarios de carga y descarga para proveedores.

Asimismo, se confirmó que, con el apoyo del sistema Regio Ruta, se conectará de manera directa a los visitantes con sus principales destinos dentro de la ciudad.

Para garantizar que el primer cuadro de la ciudad permanezca limpio y funcional, la Secretaría de Servicios Públicos reforzará sus labores de atención permanente en la zona Centro de manera diaria a través de tres turnos.

Este esquema incluye la recolección cotidiana de basura y el despliegue estratégico de cuadrillas de atención urbana enfocadas en el mantenimiento de luminarias.

Finalmente, el eje de orientación para el turismo internacional estará a cargo de Maday Cantú, directora general del Instituto de la Juventud Regia; Nancy Villarreal, directora de Participación Ciudadana; y José Santos González, director de Proximidad.

Los funcionarios coordinarán a sus respectivas áreas para atender, orientar y reportar cualquier situación relacionada con los extranjeros, abarcando desde la oferta de sugerencias turísticas hasta la detección de incidencias y el levantamiento de reportes en tiempo real.

Tipos de cierres viales en el Barrio Antiguo

Las restricciones viales se dividirán en tres etapas específicas según las necesidades del evento:

TIPO A (Operación Base): Con un horario de 17:00 a 00:00 horas, consistirá en una peatonalización focalizada mediante el uso de bolardos retráctiles en corredores clave de la zona.

TIPO B (Operación Reforzada): Aplicada de 14:00 a 06:00 horas, implicará la ampliación del área peatonal y un mayor control de la creciente actividad registrada durante los fines de semana.

TIPO 1 (Máxima Afluencia): Con un horario de 14:00 a 06:00 horas, se ejecutará un cierre perimetral amplio con habilitación de rutas alternas y colocación de barreras físicas durante eventos críticos.

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