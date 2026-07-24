Rankea FIFA a NL como la segunda sede más segura del mundial

De acuerdo con el World Travel Index, Monterrey se ubicó en el segundo lugar con una puntuación de 63.47 puntos superada solo por Boston, Estados Unidos

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De acuerdo con el World Travel Index, Monterrey fue una de las sedes más seguras a nivel nacional e internacional durante su participación en la justa mundialista de futbol.

Según la estadística, que es avalada por la FIFA, la capital de Nuevo León se ubicó como la ciudad mexicana mejor clasificada y en el segundo lugar entre las sedes participantes, con una puntuación de 63.47 puntos.

Monterrey fue superada solo por Boston, Estados Unidos y, quedó por encima de Toronto, Canadá que obtuvo el tercer puesto.

“La zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León, consolidó su atractivo para visitantes internacionales al combinar infraestructura moderna, conectividad, dinamismo económico y una amplia oferta de turismo, entretenimiento y cultura, además del FIFA FAN FESTIVAL™ llevado a cabo en el Parque Fundidora y el cual permaneció en operación hasta el final del torneo con una amplia oferta de talento nacional e internacional”, se informó en comunicado emitido por la FIFA.

La metodología del Worl Travel Index considera indicadores clave como percepción de seguridad diurna y nocturna, riesgo de robo, percepción de delitos y contexto general del destino.

“Para un evento de la magnitud de una Copa del Mundo, donde los aficionados se desplazan por toda la ciudad, estos elementos resultaron fundamentales”, detalló la organización internacional de futbol.

De acuerdo con el análisis, la percepción de que la ciudad era segura se dio desde que la selección de Irak y sus aficionados visitaron la ciudad con motivo del juego de repechaje en contra de Bolivia.

“Para lograr este resultado fue fundamental la coordinación transversal entre instituciones, la integración oficial del Gobierno de Nuevo León y del Municipio de Guadalupe como World Cup Host City Supporters de nuestra sede”, se informó.

“(También se logró por) la participación de todas las autoridades de nivel federal, estatal y municipal, quienes incluso constituyeron el Comité Coordinador Nuevo León instalado en marzo 2026, que fortaleció las estrategias delimitadas en la mesa de seguridad desde años atrás”.

El organismo de futbol destacó que, esta estadística se comprueba que Monterrey está preparado para eventos con los más altos estándares a nivel internacional.