Monterrey dona vehículos oficiales a municipios rurales

En un esfuerzo por fortalecer la seguridad y la atención ciudadana en el estado, el Gobierno de Monterrey, encabezado por el alcalde Adrián de la Garza, entregó este sábado un nuevo paquete de vehículos oficiales en donación a cinco municipios de Nuevo León.

Esta acción forma parte de un programa iniciado en mayo pasado, respaldado por el Cabildo Regio, el cual busca apoyar a las administraciones municipales que actualmente enfrentan severas limitaciones presupuestales.

Apoyo integral para la seguridad y protección civil

La gira de trabajo comenzó en el municipio de Agualeguas, donde el alcalde anfitrión, Aldo Castellanos Amaya, recibió a De la Garza junto a las alcaldesas Maribel Hinojosa García (de General Treviño) y Ana Iza Oliveros Treviño (de Parás). En esta demarcación, cada localidad recibió una camioneta RAM y una motocicleta.

Más tarde, la comitiva regiomontana se trasladó para otorgar dos camionetas y dos motocicletas adicionales a los ediles Alejandro González Treviño, de Doctor González, y Rafael René González Martínez, de Higueras.