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Nuevo León

Monterrey habilita Sendero Seguro para mujeres rumbo al Mundial

El municipio intervino la zona del Obelisco con mejoras urbanas, señalización y medidas de seguridad para fortalecer la protección de las mujeres

  • 06
  • Junio
    2026

Como parte de las acciones de preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Gobierno de Monterrey presentó el Sendero Seguro Mundialista en la zona del Obelisco, una intervención enfocada en fortalecer la seguridad de la población, especialmente de las mujeres.

El proyecto fue coordinado por el Instituto Municipal de las Mujeres Regias (IMMR) y forma parte de la estrategia impulsada por la administración municipal para recuperar espacios públicos, mejorar la movilidad peatonal y reforzar las condiciones de seguridad en puntos estratégicos de la ciudad.

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La iniciativa contó con la participación de diversas áreas municipales, entre ellas las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, Desarrollo Urbano Sostenible y Servicios Públicos, además de la Dirección de Prevención de la Violencia y el C4.

Las dependencias colaboraron en una rehabilitación integral del entorno, mediante acciones orientadas a mejorar las condiciones del espacio público y fortalecer la atención a la ciudadanía.

Mejoras urbanas y señalización bilingüe

Entre los trabajos realizados se incluyeron labores de limpieza, mantenimiento urbano, pintura y mejoramiento de la imagen de la zona, así como el reforzamiento de medidas de seguridad.

Además, se instalaron señalamientos en español e inglés con información sobre protocolos de actuación y números de emergencia, con el propósito de facilitar el acceso inmediato a ayuda en caso de situaciones de riesgo.

La señalética está diseñada para brindar orientación tanto a habitantes de Monterrey como a visitantes nacionales y extranjeros que recorran el área durante la celebración del Mundial.

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La directora general del Instituto Municipal de las Mujeres Regias, África Elizondo, destacó que los Senderos Seguros son una herramienta preventiva que permite generar condiciones para que las mujeres transiten con mayor confianza por los espacios públicos.

Señaló que la recuperación de áreas urbanas, el fortalecimiento de la vigilancia y la difusión de información útil para solicitar apoyo contribuyen a crear entornos más seguros y accesibles.


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