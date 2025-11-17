Monterrey registra la canasta básica más cara del país: Profeco

Durante la conferencia matutina de este lunes, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentó su informe semanal sobre los precios de la canasta básica y los combustibles.

El titular de la dependencia, César Iván Escalante Ruiz, informó que Monterrey registró la canasta más cara del país, de acuerdo con el monitoreo realizado del 3 al 7 de noviembre de 2025.

En el reporte “¿Quién es Quién en los Precios?”, Profeco señaló que el establecimiento, ubicado en Monterrey, vendió la canasta de 24 productos básicos en $916.20 pesos, cifra que supera la meta gubernamental de $910 pesos.

El precio la colocó como la canasta más alta a nivel nacional, según el comparativo presentado durante la conferencia matutina.

Tuxtla Gutiérrez, la más barata

Por el contrario, la canasta más económica se encontró en Tuxtla Gutiérrez, con un precio de $766.50 pesos, lo que representa una diferencia de $149.70 pesos respecto al punto más caro del país.

El informe destaca que los precios corresponden a una canasta semanal pensada para el consumo de un hogar de cuatro integrantes.

