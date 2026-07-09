Alerta Protección Civil por lluvias y vientos en Nuevo León

En el Área Metropolitana de Monterrey la probabilidad de lluvia es del 30 por ciento, mientras que en la Región Citrícola es del 40 por ciento.

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Protección Civil de Nuevo León emitió un aviso meteorológico para la tarde de este jueves, advirtiendo sobre la probabilidad de lluvias de ligeras a fuertes, así como rachas de viento en distintas regiones del estado.

De acuerdo con la dependencia, un canal de baja presión y condiciones de inestabilidad atmosférica favorecerán precipitaciones, principalmente en la región montañosa y el sur de Nuevo León, donde la probabilidad de lluvia alcanza el 70 por ciento. Además, no se descarta la presencia de tormentas eléctricas.

En el Área Metropolitana de Monterrey la probabilidad de lluvia es del 30 por ciento, mientras que en la Región Citrícola es del 40 por ciento. Para las regiones Norte y Oriente se prevén probabilidades del 20 y 30 por ciento, respectivamente.

Asimismo, se pronostican rachas de viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora en las regiones Norte, Oriente y Metropolitana; de 40 a 50 km/h en la Región Citrícola; de 30 a 40 km/h en la Región Montañosa y de 30 a 45 km/h en la Región Sur.

Entre los municipios donde podrían registrarse lluvias se encuentran Bustamante, Sabinas Hidalgo, Apodaca, Santa Catarina, Santiago, la zona sur de Monterrey, Los Ramones, General Terán, Cadereyta, Linares, General Zaragoza, Galeana y Aramberri.

Protección Civil advirtió que durante el desarrollo de las tormentas podrían presentarse rachas de viento intensas de forma puntual, además de actividad eléctrica.

La corporación recomendó a la población mantenerse informada a través de fuentes oficiales, evitar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas, conducir con precaución debido al pavimento resbaladizo y reportar cualquier emergencia al 9-1-1.

Finalmente, el Centro de Operaciones de Emergencia de Protección Civil de Nuevo León informó que mantiene un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y dará a conocer cualquier cambio relevante.