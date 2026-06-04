Monterrey se corona campeón en Olimpiada Estatal del adulto mayor

El esfuerzo, la disciplina y las ganas de competir llevaron a la delegación de Monterrey a lo más alto del podio en la Olimpiada Estatal del Adulto Mayor 2026, al conquistar el primer lugar del medallero con un total de 111 preseas.

Reconocen a deportistas por conquistar el primer lugar

Para reconocer este logro, el Gobierno de Monterrey ofreció este jueves un desayuno a los deportistas que representaron a la ciudad, encabezado por el alcalde Adrián de la Garza y la presidenta del DIF municipal, Gaby Oyervides.

Durante el encuentro, las autoridades convivieron con los participantes, quienes lograron 41 medallas de oro, 35 de plata y 35 de bronce, consolidando a Monterrey como la delegación más numerosa de la competencia por segundo año consecutivo, con 418 representantes.

Destacan esfuerzo y compromiso de la delegación regia

El alcalde recordó que en la edición anterior la delegación regiomontana obtuvo el segundo lugar y que los propios competidores se comprometieron a regresar por el campeonato.

“Me dijeron ustedes: sacamos el segundo lugar, pero el próximo año vamos por el primero; hicieron esa promesa, hicieron ese compromiso y lo cumplieron; muchas felicidades, estamos muy orgullosos de ustedes porque parece fácil decirlo, pero detrás de todos los triunfos siempre hay un gran esfuerzo, sacrificio y pues una concentración increíble para poderlo lograr”, expresó Adrián de la Garza.

Por su parte, Gaby Oyervides destacó los beneficios que la actividad física aporta a los adultos mayores y reconoció el entusiasmo mostrado por cada uno de los participantes.

“Gracias por realizar deporte, sabemos lo importante que es tanto físicamente como emocionalmente, todos los beneficios que nos brinda hacer deporte y qué bendición poder estar aquí el día de hoy conviviendo y festejando algo tan grande: nuestro primer lugar”, señaló.

Las competencias incluyeron disciplinas como tablas gimnásticas y pelota tarasca, entre otras actividades deportivas que reunieron a cientos de adultos mayores de distintos municipios del estado.

Tras quedarse con el subcampeonato en 2025, la delegación regia cumplió su objetivo de convertirse en la máxima ganadora de la justa estatal, demostrando que la edad no es un límite para competir y alcanzar grandes resultados.

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