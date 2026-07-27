Aprueba Monterrey fideicomiso para preservar Barrio Antiguo

El Cabildo avaló un fideicomiso para preservar Barrio Antiguo y Santa Lucía, además de aprobar medallas al mérito e integrar un consejo ciudadano

El Cabildo de Monterrey aprobó este lunes la creación de un fideicomiso público municipal para el mantenimiento, conservación y gestión integral del Barrio Antiguo, al que también se incorporaría la zona de Santa Lucía, con el objetivo de fortalecer la preservación, administración y desarrollo de dos de los espacios con mayor valor histórico, cultural y turístico de la ciudad.

“El Cabildo de Monterrey, durante la sesión ordinaria celebrada este lunes, autorizó un fideicomiso público municipal para el mantenimiento, conservación y gestión integral del Barrio Antiguo, con la observación de incorporar también el Barrio de Santa Lucía; esta acción permitirá fortalecer la preservación, administración y desarrollo de dos de los espacios con mayor valor histórico, cultural y turístico de Monterrey”, informó el municipio en un comunicado.

Durante la sesión ordinaria, los regidores y síndicos avalaron el dictamen correspondiente, el cual busca garantizar mejores condiciones para la conservación y operación de ambos sectores emblemáticos de la capital nuevoleonesa.

Como parte del orden del día, el Cabildo también aprobó otorgar la Medalla al Mérito Emprendedor y Empresarial "Lorenzo H. Zambrano Treviño" 2026 a Julio Cepeda Garza, fundador y director de Julio Cepeda Jugueterías, en reconocimiento a su destacada trayectoria en el sector empresarial.

Asimismo, fue avalado el dictamen de la Comisión de Deporte y Recreación para entregar la Medalla al Mérito Deportivo "Ángel Macías Barba" 2026 a Paola Jazmín Hernández Cortés, en la disciplina de boxeo; Luis Rosendo Ramos Maldonado, en ciclismo; y Diego Ernesto Gómez Iñiguez, en maratón, por sus logros y aportaciones al deporte.

En la misma sesión, el Cabildo aprobó la integración del Consejo Ciudadano del Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey, cuyos integrantes desempeñarán el cargo de manera honorífica por un periodo de hasta tres años.

Entre los nombramientos destaca el de Aída María Flores Moya como directora general del Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia; Francisco Favela Bernal, director de Planificación y Ordenamiento de Espacios y Edificios Universitarios de la Universidad Autónoma de Nuevo León; y José Antonio Torre Medina, director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, además de otros representantes que integrarán este órgano ciudadano.