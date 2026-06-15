Muere joven tras ser arrastrada por corriente en Guadalupe

Tras permanecer desaparecida durante cerca de nueve horas, una joven identificada como Alejandra, de 26 años, fue localizada sin vida luego de ser arrastrada por la corriente del Río La Silla, en el municipio de Guadalupe.

La tragedia ocurrió durante la noche del domingo, cuando Alejandra convivía junto a cuatro integrantes de su familia en las inmediaciones del Parque Tolteca. Presuntamente, una repentina creciente del río los sorprendió y terminó arrastrándolos por la fuerza del agua.

Los cuatro familiares también fueron llevados por la corriente; sin embargo, lograron ser rescatados a tiempo por elementos de Protección Civil, quienes realizaron maniobras de auxilio en medio de las complicadas condiciones del cauce.

Reanudan búsqueda y localizan a la joven en Guadalupe

Alejandra, en cambio, no pudo ser localizada durante la madrugada, por lo que se desplegó un intenso operativo de búsqueda que se prolongó a altas horas de la noche.

Fue hasta la mañana de este lunes cuando elementos de Protección Civil de Guadalupe reanudaron las labores de rastreo y finalmente lograron ubicar a la joven tras 12 horas desaparecida.

La localización ocurrió alrededor de las 07:22 horas, cuando rescatistas recibieron el reporte de una mujer inconsciente atrapada entre ramas y un árbol, a la altura de la colonia Las Sabinas, en el cruce de avenida San Sebastián y La Senda, en la zona de Los Lermas.

Alejandra fue encontrada aproximadamente a cinco kilómetros del sitio donde inicialmente desapareció. Al arribo de los cuerpos de auxilio, lamentablemente ya no presentaba signos vitales.

Autoridades reiteran riesgos en ríos y cauces durante lluvias

La tragedia vuelve a evidenciar el peligro que representan los ríos y cauces durante las lluvias, ya que las corrientes pueden incrementarse en cuestión de minutos y sorprender incluso a quienes se encuentran en zonas aparentemente seguras.

En las labores de búsqueda y recuperación participaron elementos de Protección Civil de Nuevo León y Protección Civil de Guadalupe.

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