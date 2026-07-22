Muere 'Rocky' tras caso de maltrato que indignó a Saltillo

La mañana de este miércoles 22 de julio falleció Rocky, un perro de raza Gran Pirineo de 14 años de edad que permanecía bajo atención veterinaria tras las graves lesiones que sufrió durante la agresión ocurrida el pasado sábado, presuntamente a manos de Liliana N. El deceso fue certificado a las 9:05 de la mañana, luego de que el can no logró recuperarse pese a los esfuerzos realizados para salvarle la vida.

Durante las diligencias, el notario público Iván Garza dio fe del fallecimiento de Rocky, mientras que el médico veterinario Humberto Baca explicó que las múltiples lesiones y el severo daño ocasionado por la agresión provocaron un deterioro irreversible en el estado de salud del animal, lo que finalmente derivó en su muerte.

El especialista detalló las condiciones clínicas que presentaba el ejemplar y confirmó oficialmente que el deceso ocurrió a las 9:05 horas de este miércoles 22 de julio.

Con la muerte de Rocky, el proceso penal que enfrenta Liliana N. por el presunto delito de crueldad animal podría modificarse y tener repercusiones en su situación jurídica, al tratarse ahora de un caso en el que las lesiones culminaron con la muerte del animal. Serán la Fiscalía General del Estado y las autoridades judiciales quienes determinen las implicaciones legales que este nuevo hecho tendrá dentro de la investigación.