Nuevo León

NL destina mayor parte del gasto a proyectos duraderos

Carlos Garza asegura que la inversión en NL creció 109%, enfocándose en obras y servicios que benefician a la población y acompañan el crecimiento del estado

  • 09
  • Noviembre
    2025

El Tesorero del estado, Carlos Garza aseguró que Nuevo León ha superado niveles de inversión y que todo lo que se ha hecho son para proyectos que perdurarán para siempre en beneficio de los nuevoleoneses.

Durante una entrevista para El Horizonte, el funcionario indicó que la inversión ha incrementado un 109% respecto a la inversión de los últimos tres sexenios.

“Hemos logrado dedicarle una buena parte de nuestro presupuesto a la inversión que son cosas que se materializan en acciones específicas que benefician a la sociedad, estamos hablando de hospital, canchas, escuelas, el metro, camiones, carreteras, pavimentación y de un gran numero de cosas que se hacen con el gobierno central como con las paraestatales, de forma que cuando contrastamos no con el animo de evidenciar el pasado, pero para observar lo que hemos hecho.

“Esta gran inversión nos permite estar contentos como gobierno, porque en estos cuatro años hemos superado prácticamente los sexenios anteriores y la idea es que cerremos así”, dijo Carlos Garza. 

El Tesorero también indicó que en Nuevo León se ha reportado un gran crecimiento en su población, por lo cual es fundamental seguir buscando el crecimiento de la inversión. 

“El estado está creciendo poblacionalmente a ritmos muy acelerados y eso implica que el gobierno esté invirtiendo para que no nos quedemos rezagados”, finalizó el Tesorero.


