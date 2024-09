No descarta Arce participar nuevamente en convocatoria de Fiscal

Aunque aún no tiene notificación oficial, Pedro Arce aceptó que ya no es Fiscal General y no descartó una posible participación en la próxima convocatoria.

Tras haberse declarado desierta la convocatoria del 2022 para designar fiscal general, el proceso iniciará desde el principio y Arce no confirmó, pero tampoco descartó el participar.

“Vuelven las cosas a su estado como estaban previas a esta sesión yo vuelvo a ser encargado de despacho, tarea que me dio el anterior fiscal Gustavo Adolfo Guerrero y en ese sentido continuaremos, independientemente del cual sea el cargo mi responsabilidad está, no cambia, estoy entregado en cuerpo y alma para cumplir mi función" “Aún es muy pronto para ese efecto (saber si participar o no en la nueva convocatoria) que no he previsto, es muy pronto para contestar habría que esperar qué viene y como vendrían los procesos”, dijo Pedro Arce

En ese sentido, Arce dijo que en la convocatoria pasada él cumplió con todos los requisitos solicitados en la convocatoria anterior, contrario a lo que dijo la Suprema Corte, por lo cual lo removieron del puesto de Fiscal.

