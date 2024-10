No se pagará deuda a AyD, 'no le debemos ni un quinto': Adrián

(El organismo) ha estado tratando de hacer ese cobro desde el 2015, aproximadamente, ese cobro se generó por datos que tenemos nosotros por tomas que se tenían en algunas colonias que no eran responsabilidad del municipio; sin embargo, para Agua y Drenaje le representó un gasto y se le ocurrió cargárselo al municipio de Monterrey, hay una Ley de Disciplina Financiera y tienes que ir registrando tus deudas, Monterrey no lo tiene registrado como deuda. Por lo tanto, no puede haber un pago o una salida de dinero y no lo tiene registrado como deuda porque nunca hubo un contrato, un acuerdo, que generara esa deuda, aseveró.