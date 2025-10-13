Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_13_T143354_532_ec84d966ea
Nuevo León

Nombran a Mauricio Fernández hijo adoptivo de Almagro, España

El Pleno del Ayuntamiento de Almagro, España aprobó por unanimidad la concesión del título de Hijo Adoptivo de la Ciudad de Almagro a Mauricio Fernández Garza

  • 13
  • Octubre
    2025

El Pleno del Ayuntamiento de Almagro, España aprobó por unanimidad la concesión del título de Hijo Adoptivo de la Ciudad de Almagro a Mauricio Fernández Garza, en un emotivo reconocimiento póstumo a su sobresaliente labor de promoción de la ciudad en el ámbito cultural.

El alcalde de San Pedro y reconocido mecenas falleció el pasado 23 de septiembre de 2025.

La distinción, que subraya su "entrega, compromiso y amor por la ciudad", se hizo oficial en un acto solemne, donde la corporación municipal y los asistentes manifestaron su reconocimiento con una ovación de pie en su memoria.

El alcalde, Francisco Ureña, destacó la relevancia del empresario y coleccionista sampetrino, cuya inversión fue fundamental para la rehabilitación del histórico Palacio de los Marqueses de Torremejía. 

"En tiempos donde el cuidado del patrimonio y el amor por la cultura no siempre encuentran ejemplo, Mauricio ha sido un gran baluarte," afirmó Ureña.

"Para nosotros es un honor haberle nombrado Hijo Adoptivo, y una gran satisfacción que él conociera esta decisión antes de fallecer".

852eb339-2680-4c44-9eed-8e563104f07c.jfif

Por su parte, el portavoz Francisco Núñez, respaldó la decisión, calificándola de reconocimiento merecido. 

“Siempre mostró un gran interés por seguir construyendo y colaborando con Almagro, dejando un gran legado en la ciudad”, reiteró Núñez.

El rector honorario de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Luis Arroyo, subrayó la vitalidad de su contribución. 

"Su contribución ha sido fundamental" enfatizó Arroyo, destacando sus méritos personales y sociales y, muy en especial, su vinculación y amor con la ciudad de Almagro.

Fernández, cuya labor en Almagro se debió al descubrimiento y posterior inversión para rescatar un artesonado mudéjar del siglo XVI que procedía de un recinto histórico de la ciudad, dejó una huella imborrable. 

Su legado cultural y humano, ejemplificado en el esplendor recuperado del Palacio de los Marqueses de Torremejía, aseguraron las autoridades, quedará siempre en la historia de Almagro.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Cathedral_of_Toledo_7079311505_1_3ff13d39e3
Tendrá la Catedral de Toledo órganos ‘rejuvenecidos’
Captura_de_pantalla_2025_10_13_a_la_s_20_43_32_0e4b27d791
Recupera España un libro de cuentas... ¡los años 1700!
escena_benedict_cumberbatch_5f59fbe90d
Benedict Cumberbatch es premiado en el Festival de Cine de Sitges
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_canasta_basica_8037e3f909
‘Respiran’ precios en NL: inflación se ubica en 3.35%
finanzas_gasolina_refineria_d68a53837d
México produce más del doble de gasolina de lo que importa
Whats_App_Image_2025_10_14_at_1_23_13_AM_2e1efd5ac2
Avanza un 70% la Carretera Interserrana en tramo estatal
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_11_at_10_17_32_PM_1_77dc21ab48
'Siete Siglos de Grandeza de Tenochtitlán' llega a Monterrey
EH_DOS_FOTOS_2025_10_12_T095101_137_a9bb2b3b76
Tiroteo en bar deja cuatro muertos y 20 heridos en Estados Unidos
EH_UNA_FOTO_2025_10_12_T135233_194_f4ee0f47d9
Lanza Mijes llamado para apoyar a familias afectadas en Veracruz
publicidad
×