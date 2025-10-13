Nombran a Mauricio Fernández hijo adoptivo de Almagro, España

El Pleno del Ayuntamiento de Almagro, España aprobó por unanimidad la concesión del título de Hijo Adoptivo de la Ciudad de Almagro a Mauricio Fernández Garza, en un emotivo reconocimiento póstumo a su sobresaliente labor de promoción de la ciudad en el ámbito cultural.

El alcalde de San Pedro y reconocido mecenas falleció el pasado 23 de septiembre de 2025.

La distinción, que subraya su "entrega, compromiso y amor por la ciudad", se hizo oficial en un acto solemne, donde la corporación municipal y los asistentes manifestaron su reconocimiento con una ovación de pie en su memoria.

El alcalde, Francisco Ureña, destacó la relevancia del empresario y coleccionista sampetrino, cuya inversión fue fundamental para la rehabilitación del histórico Palacio de los Marqueses de Torremejía.

"En tiempos donde el cuidado del patrimonio y el amor por la cultura no siempre encuentran ejemplo, Mauricio ha sido un gran baluarte," afirmó Ureña.

"Para nosotros es un honor haberle nombrado Hijo Adoptivo, y una gran satisfacción que él conociera esta decisión antes de fallecer".

Por su parte, el portavoz Francisco Núñez, respaldó la decisión, calificándola de reconocimiento merecido.

“Siempre mostró un gran interés por seguir construyendo y colaborando con Almagro, dejando un gran legado en la ciudad”, reiteró Núñez.

El rector honorario de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Luis Arroyo, subrayó la vitalidad de su contribución.

"Su contribución ha sido fundamental" enfatizó Arroyo, destacando sus méritos personales y sociales y, muy en especial, su vinculación y amor con la ciudad de Almagro.

Fernández, cuya labor en Almagro se debió al descubrimiento y posterior inversión para rescatar un artesonado mudéjar del siglo XVI que procedía de un recinto histórico de la ciudad, dejó una huella imborrable.

Su legado cultural y humano, ejemplificado en el esplendor recuperado del Palacio de los Marqueses de Torremejía, aseguraron las autoridades, quedará siempre en la historia de Almagro.

