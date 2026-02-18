Podcast
Nuevo León

Nombran a Adrián de la Garza vicepresidente de Comité Mundialista

El Comité tendrá la tarea de articular esfuerzos entre el sector público, la iniciativa privada y la sociedad civil para la organización del Mundial

Con la mirada puesta en consolidar a Nuevo León como el principal escaparate de México ante el mundo, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, participó este miércoles en la presentación oficial de los integrantes del Comité Coordinador Nuevo León FIFA 2026.

En su calidad de vicepresidente de este órgano, De la Garza Santos se reunió con representantes de los tres niveles de gobierno y de los municipios de Guadalupe, San Pedro, Apodaca y Santiago en el Estadio de Futbol Monterrey, sede que albergará los encuentros de la próxima justa mundialista.

Un aparador de inversión y desarrollo

Durante el encuentro, el edil regio hizo un llamado enérgico a los presentes para dimensionar la magnitud del evento. Señaló que, más allá de lo deportivo, la llegada de potencias económicas a la ciudad representa una oportunidad invaluable para fortalecer la industria, el comercio y el prestigio de las universidades locales.

“Que nos sirva la oportunidad de tener a Monterrey como sede para que sea un gran aparador y atracción de otro tipo de eventos y de inversiones”, afirmó el alcalde.

Coordinación total y seguridad

El Comité tendrá la tarea de articular esfuerzos entre el sector público, la iniciativa privada y la sociedad civil. El objetivo es implementar un modelo de coordinación interinstitucional que garantice que el torneo se desarrolle de forma segura y armónica.

De la Garza destacó que la responsabilidad de poner "la marca en alto" recae en toda la zona metropolitana:

  • Planeación eficiente: Supervisión de infraestructura y logística.

  • Proyección turística: Mostrar al mundo la calidad de vida y el dinamismo de la región.

  • Legado: Dejar una estructura de organización que sirva como referente internacional para la FIFA.

El compromiso de las sedes

Para la FIFA, las ciudades anfitrionas de 2026 no solo son escenarios de juego, sino aliados estratégicos en materia de organización. En este sentido, Nuevo León busca asegurar que cada actividad relacionada con el mundial impulse el desarrollo integral de la comunidad, posicionando a la entidad como el motor económico del país.

"Tenemos la responsabilidad de mostrarle al mundo cómo se vive en Monterrey, sin excluir a ningún municipio", concluyó el munícipe, reafirmando el compromiso de una ejecución impecable para el evento deportivo más importante del planeta.


