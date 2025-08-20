Cerrar X
Nuevo León

Nuevo León cerca de erradicar la pobreza extrema

En entrevista con El Horizonte, Martha Herrera, secretaria de Igualdad e Inclusión, confía en levantar bandera blanca antes de que concluya el sexenio

La secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera, afirmó que sí hay condiciones para eliminar totalmente la pobreza extrema en Nuevo León, por lo que ofreció concretarlo en este sexenio.

En entrevista con El Horizonte, la funcionaria dijo que ese sería uno de los logros más notables del gobierno de Samuel García.

Luego de que se dio a conocer, el pasado 13 de agosto, que según datos del Inegi (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática) la entidad pasó del 2.1% de la población, en 2021, a 0.5% en 2025, a estar en condiciones de alta precariedad, Herrera dijo que ven condiciones para levantar “bandera blanca” en esta materia, es decir, en que la pobreza extrema se coloque en los estándares en que se considera eliminada.

El Inegi indicó que al menos 93,000 habitantes de Nuevo León salieron de la pobreza extrema, pero aún se mantienen en esa condición cerca de 30,000.

Herrera explicó que se podrá alcanzar este nivel a través de fortalecer grupos de mujeres, infancias y jóvenes que se encuentren en vulnerabilidad.

“Es una meta de este sexenio, el llegar a cero pobreza extrema. Erradicar la pobreza extrema siempre es complejo porque tenemos un estado en crecimiento permanente".

“Logramos llegar al punto cinco y yo estoy segura de que, si seguimos en el mismo camino, fortaleciendo obviamente algunos sectores fundamentales, como por ejemplo las mujeres, las infancias, los jóvenes y yendo a aquellos espacios en donde se encuentran todavía personas viviendo en circunstancias de pobreza extrema, sí podemos llegar a poner bandera blanca”, comentó Herrera.

Asimismo, la secretaria de Igualdad e Inclusión detalló que el avance que se ha obtenido hasta el momento no representa levantar una bandera blanca en cuanto al tema de pobreza extrema, ya que aún existe una cantidad importante de personas en esta situación.

Otro factor que destacó Herrera es que Nuevo León también se colocó en el primer lugar de entidades federativas en cantidad de personas ubicadas en estratos económicos fuera de vulnerabilidad y pobreza.

“Ahorita pudiéramos decir que Nuevo León ya está en bandera blanca, pero cuando todavía viven 30,000 personas en pobreza extrema, yo no puedo decir que estamos en bandera blanca. Vamos a seguir logrando llegar y acercarnos a todas esas familias".

“La intención es llegar lo más que se pueda, bajar la desigualdad de Nuevo León e incrementar algo que es bien importante: que Nuevo León logró en esta ocasión ser el primer lugar en tener personas no pobres, no vulnerables”, añadió Herrera.


